Песков оценил роль добровольной вакцинации в формировании коллективного иммунитета

Москва, 27 мая. Правительство России продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от COVID-19. Она влияет на коллективный иммунитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении властей продолжать вести разъяснительную работу о важности прививок от коронавируса. Правительство надеется, что благодаря добровольной вакцинации в России сформируется коллективный иммунитет к инфекции.

Как отметил пресс-секретарь, государство выполнило все необходимые шаги для создания необходимой для этого инфраструктуры. Дело остается за инициативой граждан. Он выразил надежду на достижение показателя в 60% вакцинировавшихся россиян к осени.

Как сообщалось ранее, почти 17 миллионов жителей России получили первую дозу противокоронавирусной вакцины. Такой статистикой поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.