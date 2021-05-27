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27 мая 15:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
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Песков оценил роль добровольной вакцинации в формировании коллективного иммунитета

Общество
Песков оценил роль добровольной вакцинации в формировании коллективного иммунитета
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 27 мая. Правительство России продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от COVID-19. Она влияет на коллективный иммунитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении властей продолжать вести разъяснительную работу о важности прививок от коронавируса. Правительство надеется, что благодаря добровольной вакцинации в России сформируется коллективный иммунитет к инфекции.

Как отметил пресс-секретарь, государство выполнило все необходимые шаги для создания необходимой для этого инфраструктуры. Дело остается за инициативой граждан. Он выразил надежду на достижение показателя в 60% вакцинировавшихся россиян к осени.

Как сообщалось ранее, почти 17 миллионов жителей России получили первую дозу противокоронавирусной вакцины. Такой статистикой поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Дмитрий Песков иммунитет вакцина разъяснения коронавирус
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