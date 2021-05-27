Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране

Минск, 27 мая. Жители Белоруссии рассказали, как на самом деле относятся к событиям, происходящим в стране.

Речь идет об инциденте с самолетом Ryanair, аресте объявленного в розыск сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и задержании его подруги Софии Сапеги. Подборку самых ярких высказываний представило издание «НьюИнформ».

«В интернете нытье и ненависть в адрес президента. Другие проблемы вообще будут обсуждать? Я уже готов рекламу смотреть», — высказался житель Могилева.

Одна из опрошенных девушек сообщила, что активно следит за новостями в Telegram, обходя блокировку канала Tut.by, который запретили в Белоруссии.

«Тихановские эти, Сапеги, каждый раз кто-то новый вылезает. Пересажали бы уже всех, да начали зарплаты поднимать. Больше нечего сказать», — высказался житель Витебска.

Разгневанный Иван Леоненко из Минска возмутился, что обычные люди страдают из-за закрытия авиасообщения между Белоруссией и Европой, а власти тем временем «занимаются ерундой».

«Больше всего надоели «борцуны за справедливость», которые со мной учатся в одной группе. Приходят и давай орать про революции, Лукашенко, еще что-то странное. Я довольно индифферентен в политике, но эти «умники» меня достали», — рассказал один из студентов.

«А мне нравится то, что делает Лукашенко. И это мое мнение. Я его никому не навязываю. Посмотрел я на этих Протасевичей, Латушко, Тихановских. Нет, спасибо. Какая им власть? Это же смешно», — поделился мнением 52-летний Александр Серович из Бреста.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко затронет вопрос о гражданке РФ Софии Сапеге, задержанной в Минске.