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27 мая 15:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
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Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране

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Политика
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Минск, 27 мая. Жители Белоруссии рассказали, как на самом деле относятся к событиям, происходящим в стране.

Речь идет об инциденте с самолетом Ryanair, аресте объявленного в розыск сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и задержании его подруги Софии Сапеги. Подборку самых ярких высказываний представило издание «НьюИнформ».

«В интернете нытье и ненависть в адрес президента. Другие проблемы вообще будут обсуждать? Я уже готов рекламу смотреть», — высказался житель Могилева.

Одна из опрошенных девушек сообщила, что активно следит за новостями в Telegram, обходя блокировку канала Tut.by, который запретили в Белоруссии.

«Тихановские эти, Сапеги, каждый раз кто-то новый вылезает. Пересажали бы уже всех, да начали зарплаты поднимать. Больше нечего сказать», — высказался житель Витебска.

Разгневанный Иван Леоненко из Минска возмутился, что обычные люди страдают из-за закрытия авиасообщения между Белоруссией и Европой, а власти тем временем «занимаются ерундой».

«Больше всего надоели «борцуны за справедливость», которые со мной учатся в одной группе. Приходят и давай орать про революции, Лукашенко, еще что-то странное. Я довольно индифферентен в политике, но эти «умники» меня достали», — рассказал один из студентов.

«А мне нравится то, что делает Лукашенко. И это мое мнение. Я его никому не навязываю. Посмотрел я на этих Протасевичей, Латушко, Тихановских. Нет, спасибо. Какая им власть? Это же смешно», — поделился мнением 52-летний Александр Серович из Бреста.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко затронет вопрос о гражданке РФ Софии Сапеге, задержанной в Минске.

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белоруссия мнение протасевич
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