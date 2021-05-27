Российский аналитик объяснил безосновательные выпады Польши против России

Москва, 27 мая. Поляки всегда будут занимать жесткую позицию по отношению к России, чтобы выслужиться перед США, считает политолог и военный аналитик Андрей Кошкин.

По его словам, безосновательные выпады Варшавы в адрес Москвы вызывают негативную реакцию даже у стран Европы, передает «Лайф». Польша пытается выслужиться перед американцами, чтобы те сотрудничали с ней как с перспективной и одновременно агрессивной страной, объяснил эксперт.

«Все стремятся задеть Россию и выступить с обвинениями, будто это какой-то спорт!» — возмутился Кошкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию резко высказался о России и призвал международное сообщество к принятию мер по сдерживанию влияния Москвы.