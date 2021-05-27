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27 мая 15:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
15:17
Армия
Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике
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Российский аналитик объяснил безосновательные выпады Польши против России

Политика
Российский аналитик объяснил безосновательные выпады Польши против России
tvzvezda.ru  /  Prt Scr

Москва, 27 мая. Поляки всегда будут занимать жесткую позицию по отношению к России, чтобы выслужиться перед США, считает политолог и военный аналитик Андрей Кошкин.

По его словам, безосновательные выпады Варшавы в адрес Москвы вызывают негативную реакцию даже у стран Европы, передает «Лайф». Польша пытается выслужиться перед американцами, чтобы те сотрудничали с ней как с перспективной и одновременно агрессивной страной, объяснил эксперт.

«Все стремятся задеть Россию и выступить с обвинениями, будто это какой-то спорт!» — возмутился Кошкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию резко высказался о России и призвал международное сообщество к принятию мер по сдерживанию влияния Москвы.

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россия польша кошкин
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