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27 мая 15:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
15:17
Армия
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Киркоров-старший объяснил свое нежелание возвращаться в Болгарию после рождения сына

Шоу-бизнес
Киркоров-старший объяснил свое нежелание возвращаться в Болгарию после рождения сына
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 27 мая. Известный артист Бедрос Киркоров откровенно рассказал, почему не вернулся на родину в Болгарию после того, как у него родился сын — будущий король отечественной поп-сцены Филипп.

Молодой артист приехал в Москву и стал первым иностранным студентом, которого взяли на второй курс в ГИТИС. Свою карьеру на сцене Бедрос Киркоров начинал под покровительством великого Леонида Утесова.

Спустя несколько лет после переезда артист встретил русскую женщину, которая в 1967 году родила ему сына Филиппа. Журналисты поинтересовались, почему после окончания учебы музыкант не вернулся в родную Болгарию, а решил продолжить развиваться в Москве.

«Я не хотел, я женился уже на русской в 1964 году, в 1967-м родился Филипп. В 1966-м я уже должен был работать где-то. И Утесов меня устроил», — признался артист в интервью kp.ru.

Благодаря связям Утесова Киркорова-старшего взяли на ставку в 250 рублей, а сам он добавил еще. Таким образом, артист работал за 400 рублей, не подозревая, что звезда советской сцены доплачивает ему из своего кармана.

Ранее в Сети стали активно распространяться слухи о тяжелом состоянии 88-летнего Бедроса Киркорова. Источник ФАН опроверг информацию об экстренной госпитализации артиста. Выяснилось, что он лег в больницу планово из-за хронических проблем с сердцем.

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здоровье киркоров утесов
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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров-старший объяснил свое нежелание возвращаться в Болгарию после рождения сына
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