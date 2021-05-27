Киркоров-старший объяснил свое нежелание возвращаться в Болгарию после рождения сына

Москва, 27 мая. Известный артист Бедрос Киркоров откровенно рассказал, почему не вернулся на родину в Болгарию после того, как у него родился сын — будущий король отечественной поп-сцены Филипп.

Молодой артист приехал в Москву и стал первым иностранным студентом, которого взяли на второй курс в ГИТИС. Свою карьеру на сцене Бедрос Киркоров начинал под покровительством великого Леонида Утесова.

Спустя несколько лет после переезда артист встретил русскую женщину, которая в 1967 году родила ему сына Филиппа. Журналисты поинтересовались, почему после окончания учебы музыкант не вернулся в родную Болгарию, а решил продолжить развиваться в Москве.

«Я не хотел, я женился уже на русской в 1964 году, в 1967-м родился Филипп. В 1966-м я уже должен был работать где-то. И Утесов меня устроил», — признался артист в интервью kp.ru.

Благодаря связям Утесова Киркорова-старшего взяли на ставку в 250 рублей, а сам он добавил еще. Таким образом, артист работал за 400 рублей, не подозревая, что звезда советской сцены доплачивает ему из своего кармана.

Ранее в Сети стали активно распространяться слухи о тяжелом состоянии 88-летнего Бедроса Киркорова. Источник ФАН опроверг информацию об экстренной госпитализации артиста. Выяснилось, что он лег в больницу планово из-за хронических проблем с сердцем.