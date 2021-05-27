СК разъяснил слова Бастрыкина об охране в казанской школе

Москва, 27 мая. Высказывание главы СК РФ Александра Бастрыкина об охране в казанской гимназии, где произошла стрельба, разъяснили представители ведомства.

В рамках военно-научной конференции председатель СК России затронул ряд аспектов, касающихся воспитания подрастающего поколения. Во время обсуждения работы по выявлению причин и обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, упомянули о трагедии в казанской школе.

Слова Бастрыкина о том, что родители учеников не хотели платить за охрану, были вырваны из контекста. Он озвучил часть разговора с директором учебного заведения, которая объяснила отсутствие сотрудников службы безопасности отказом родителей оплачивать их работу. Глава СК добавил, что договор об оказании соответствующих услуг был заключен, но школа не охранялась. Он не обвинял семьи учеников в том, что трагедия якобы произошла по их вине.

Бастрыкин раскритиковал работу Минпросвещения и Минобрнауки, которые не уделяют нужное количество времени воспитанию молодежи, сообщало Федеральное агентство новостей.