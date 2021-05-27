Вашингтон намекнул на рукотворность COVID-19 на фоне страха ВОЗ перед будущим вирусом

Главный советник президента США по COVID-19 Энтони Фаучи усомнился в естественном происхождении возбудителя этой инфекции. А глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что скоро человечество столкнется с еще более смертельным вирусом, чем SARS-CoV-2.

В эти дни проходит 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, высший директивный орган ВОЗ. Проходит, разумеется, в онлайн-формате (хотя формально — в Женеве) из-за официально объявленной той же ВОЗ больше года назад пандемии COVID-19, которая свирепствует и поныне.

А свирепствует она, согласно данным опять же ВОЗ, так: общее число заболевших новой коронавирусной заразой во всем мире на 27 мая 2021 года составило 169 миллионов человек, умерших же — 3,5 миллиона. Таким образом, показатель заболеваемости вирусом SARS-CoV-2 (на 7,85 млрд жителей Земли) составил 2,1%, а смертности от него — 2,07%. Данные Университета Джонса Хопкинса чуть выше, но не принципиально.

Показательно другое. Количество избыточных смертей в 2020 году ВОЗ оценила примерно в 3 млн (смертность-2019 — около 58 млн человек), из них от COVID-19 — 1,8 млн. Это значит, что за неполные пять месяцев 2021 года от коронавирусной инфекции умерло почти столько же человек, сколько за весь прошлый год.

Федеральное агентство новостей /

В целом на нашей планете за 2020 год умерло около 60,5 млн человек, т. е. коронавирус стал причиной примерно 2,5% всех смертей. Общая же средняя ежегодная смертность в мире за период 2015–2020 годов составляла 0,7546%, за период 2010–2015 гг. — 0,7667%.

То же касается и заболеваемости: 83,76 млн человек на 1 января 2021 года — и еще 85 млн за январь-май.

Подобная ползучая, тлеющая динамика абсолютно несвойственна обычным инфекциям эпидемического и, тем более, пандемического характера: не только вирусным, но и бактериальным. Зато типична для эндемических инфекций, имеющих некий естественный резервуар, откуда он и поступает в человеческую популяцию.

В случае с CОVID-19 столь удивительная эндемичная пандемия сочетается с невероятной скоростью мутации вируса-возбудителя. Информация о новых его штаммах появляется чуть ли не каждый месяц. Еще в конце октября 2020 года «Би-Би-Си» сообщала о семи таких разновидностях, сейчас их число приближается уже к полутора десяткам. Внятного объяснения такой аномалии нет.

Федеральное агентство новостей /

Столь же необычным оказался и однотипный протокол реагирования на COVID-19, введенный по рекомендации ВОЗ подавляющим большинством государств мира и приведший к сильнейшему за последние 80 лет падению мировой экономики.

Еще более необычно то, что в Швеции и Белоруссии, двух государствах, отказавшихся от всеобщего карантина и локдауна, эпидемиологическая ситуация оказалась практически такой же, как и в странах, этот протокол применявших.

Отсюда следуют только два возможных вывода. Первый: антиковидный протокол ВОЗ — это вообще «ни о чем», поскольку вирус его просто не замечает. Второй: антиковидный протокол ВОЗ по-настоящему эффективен, а Швеция с Белоруссией просто удачно «спаразитировали» на других странах, которые данный протокол использовали.

Так проводит ли ВОЗ сегодня, более чем через год с объявления ею коронавирусной пандемии, комплексный «разбор ковидных полетов» с учетом всего объема полученной за этот период информации? Увы, ничего подобного нет и близко.

Федеральное агентство новостей /

Пресс-релиз Ассамблеи гласит:

«Пандемия еще далека от завершения, и глобальное реагирование на эту угрозу находится на критическом этапе. Успешному ведению борьбы с пандемией по-прежнему мешает крайне неоднородная ситуация в мире, и одной из самых насущных проблем является неравенство в обеспечении вакцинами, которое представляет угрозу для ликвидации пандемии и глобального восстановления».

Иными словами, ничего необычного или, тем более, странного в пандемии COVID-19 ВОЗ не видит. И обсуждать здесь ничего не надо: все понятно, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!

Вот только глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус в своем выступлении почему-то заявил о том, что человечеству, «согласно эволюционным оценкам», предстоит уже в обозримом будущем столкнуться с еще более опасным и смертельным вирусом, чем SARS-CoV-2.

Федеральное агентство новостей /

И почему-то сразу же, на следующий день после этого главный советник президента США по COVID-19 Энтони Фаучи, он же — главный мотор коронавирусной пандемии, вопреки всем своим предыдущим заявлениям, сообщил, что «не убежден» в естественном происхождении возбудителя этой инфекции. А еще через день, 26 мая, его шеф Джо Байден дал указание спецслужбам провести расследование и до 1 сентября подготовить доклад о происхождении SARS-CoV-2.

Что тут сказать?

Официальный доклад по событиям 11 сентября 2001 года, отменяющий некоторые «неудобные» физические законы, до сих пор официально считается в США не подлежащим сомнению, а тем более — отрицанию. Расследование авиакатастрофы малайзийского «Боинга», случившейся 17 июля 2014 года, спецкомиссия в Нидерландах ведет уже почти 7 лет, хотя стандартный срок в таких случаях, даже самых сложных, составляет два-три месяца. «Сумма технологий» второй половины 60-х годов ХХ века не позволяла американским астронавтам высадиться на Луне и вернуться обратно — это все равно, что выйти на околоземную орбиту при помощи уже ставшего притчей во языцех батута. Да и сегодня реализация такого проекта остается невозможной…

Зато современная «сумма технологий» позволяет не только направленно модифицировать уже существующие штаммы вирусов, но и «поставить на конвейер» производство протеин-нуклеиновых вирусоподобных сборок с заранее заданными свойствами. Это подтверждается целым рядом опубликованных научных работ и зарегистрированных патентов.

Федеральное агентство новостей /

Словом, как говорил еще «железный канцлер» Отто фон Бисмарк: «Меня не интересуют ваши намерения — меня интересуют ваши возможности». Так вот, объективно возможности создания различных вирусов сегодня есть.

Насколько данные возможности были задействованы в ситуации с COVID-19 — хотя отмеченные выше странности коронавирусной пандемии данная гипотеза способна непротиворечиво объяснить, — пока неизвестно, это лишь предстоит выяснить. Но вот насколько они могут быть задействованы в дальнейшем, при появлении предсказанных главой ВОЗ «еще более опасных и смертельных вирусов», чем SARS-CoV-2, выяснить жизненно необходимо.

Потому что даже самые богатые и властные представители рода человеческого не могут гарантированно держать эту опасность под контролем — даже в отношении себя, любимых. Похоже, до Фаучи и Байдена это уже дошло. Будем надеяться, дойдет и до всех…