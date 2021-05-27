Профессор Судаков предупредил США о последствиях ядерного удара по России

Москва, 27 мая. Попытка ударить по РФ ядерным оружием из космоса спровоцирует ответную реакцию, и по США полетят десятки мощнейших ядерных ракет, заявил политолог Сергей Судаков.

Журналисты Popular Mechanics ранее рассказали о возможностях американского космического мини-шаттла X-37B, который в Пентагоне рассматривают для использования в целях нанесения ядерного удара по России. Предполагалось, что его можно усовершенствовать для установки на борту трех термоядерных боеголовок W80.

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью Общественной службе новостей отметил вероятность такого сценария и предупредил США о последствиях удара по России. По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что даже удар маломощными боеголовками спровоцирует ответную реакцию, в результате чего человечеству придет конец.

«Во все такие фантастические сценарии можно верить. Но давайте не про фантастику, а о реальном отношении. Подобные статьи появляются с одной целью: убедить население США в том, что они в гонке вооружений опережают РФ. С точки зрения нашего купола, нашей защищенности — мы вполне отвечаем за нашу безопасность», — утверждает Судаков.

Он отметил, что три боеголовки даже небольшой мощности поставят мир на грань ядерного конфликта и положат начало войне, так как среагируют все системы в России и нанесут автоматически настоящий ядерный удар по территории США более серьезным оружием.

«Если одна страна нападает на другую и наносит ядерный удар — это означает, что все человечество умирает. Не забывайте и то, что мы создаем хорошие перехватчики, способные сбивать спутники. Наша 57-я машина (Су-57 — Прим. ред.) также может решить эту задачу», — заключил профессор.

В США предполагали, что единственный вариант, при котором Пентагон может якобы незаметно ударить по России, была бы атака с южного направления, где «система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не сможет обнаружить шаттл». Наряду с подобными публикациями официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон не называет Россию «врагом», пишет RT.