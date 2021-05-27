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новостей
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
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Политика
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Профессор Судаков предупредил США о последствиях ядерного удара по России

Армия
Профессор Судаков предупредил США о последствиях ядерного удара по России
wikipedia.org  /  PD

Москва, 27 мая. Попытка ударить по РФ ядерным оружием из космоса спровоцирует ответную реакцию, и по США полетят десятки мощнейших ядерных ракет, заявил политолог Сергей Судаков.

Журналисты Popular Mechanics ранее рассказали о возможностях американского космического мини-шаттла X-37B, который в Пентагоне рассматривают для использования в целях нанесения ядерного удара по России. Предполагалось, что его можно усовершенствовать для установки на борту трех термоядерных боеголовок W80.

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью Общественной службе новостей отметил вероятность такого сценария и предупредил США о последствиях удара по России. По его словам, в Вашингтоне прекрасно понимают, что даже удар маломощными боеголовками спровоцирует ответную реакцию, в результате чего человечеству придет конец.

«Во все такие фантастические сценарии можно верить. Но давайте не про фантастику, а о реальном отношении. Подобные статьи появляются с одной целью: убедить население США в том, что они в гонке вооружений опережают РФ. С точки зрения нашего купола, нашей защищенности — мы вполне отвечаем за нашу безопасность», — утверждает Судаков.

Он отметил, что три боеголовки даже небольшой мощности поставят мир на грань ядерного конфликта и положат начало войне, так как среагируют все системы в России и нанесут автоматически настоящий ядерный удар по территории США более серьезным оружием.

«Если одна страна нападает на другую и наносит ядерный удар — это означает, что все человечество умирает. Не забывайте и то, что мы создаем хорошие перехватчики, способные сбивать спутники. Наша 57-я машина (Су-57 — Прим. ред.) также может решить эту задачу», — заключил профессор.

В США предполагали, что единственный вариант, при котором Пентагон может якобы незаметно ударить по России, была бы атака с южного направления, где «система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не сможет обнаружить шаттл». Наряду с подобными публикациями официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон не называет Россию «врагом», пишет RT.

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сша космос x-37b шаттл
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