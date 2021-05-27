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новостей
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
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Силовики провели обыски в здании новосибирского ТУАД по новому уголовному делу

Происшествия
Силовики провели обыски в здании новосибирского ТУАД по новому уголовному делу
 /  пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России

Новосибирск, 27 мая. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

Как сообщили ФАН в Западно-Сибирском следственном управление на транспорте Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено в отношении двух экспертов отдела контроля качества государственного казенного учреждения по фактам совершения ими коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Предварительно установлено, что в 2020 году подозреваемые провели испытания асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, и предложили представителю коммерческих организаций передать им взятки в суммах 250 000 рублей и 70 000 рублей за игнорирование полученных сведений.

«За взятку они внесли недостоверные сведения о том, что, якобы, этот асфальт соответствует ГОСТу, что в дальнейшем обеспечило необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также оплату выполненных работ. Сейчас проводятся обыски, допросы свидетелей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ Наталия Чернакова.

Напомним, с декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ТУАД Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела отделом по расследованию особо важных дел в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства по фактам совершения ими коррупционных преступлений (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее коррупционный скандал в дорожной отрасли региона прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях.

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коррупция новосибирская область туад
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Все новости / Происшествия / Силовики провели обыски в здании новосибирского ТУАД по новому уголовному делу
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