Силовики провели обыски в здании новосибирского ТУАД по новому уголовному делу

Новосибирск, 27 мая. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело в отношении экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

Как сообщили ФАН в Западно-Сибирском следственном управление на транспорте Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено в отношении двух экспертов отдела контроля качества государственного казенного учреждения по фактам совершения ими коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Предварительно установлено, что в 2020 году подозреваемые провели испытания асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам, и предложили представителю коммерческих организаций передать им взятки в суммах 250 000 рублей и 70 000 рублей за игнорирование полученных сведений.

«За взятку они внесли недостоверные сведения о том, что, якобы, этот асфальт соответствует ГОСТу, что в дальнейшем обеспечило необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также оплату выполненных работ. Сейчас проводятся обыски, допросы свидетелей», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по взаимодействию со СМИ Наталия Чернакова.

Напомним, с декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ТУАД Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела отделом по расследованию особо важных дел в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства по фактам совершения ими коррупционных преступлений (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее коррупционный скандал в дорожной отрасли региона прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и предложил усилить контроль за подрядными дорожными организациями на технологических стадиях.