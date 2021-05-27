Мэрию дагестанского Избербаша подозревают в халатности, приведшей к гибели детей

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении работников мэрии Избербаша после гибели двоих детей при пожаре в Избербаше. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие полагает, что 25 мая местная жительница заперла четверых своих детей в съемной квартире на пятом этаже многоквартирного дома и ушла на работу. При этом без присмотра взрослых остались несовершеннолетние в возрасте от трех до девяти лет. Позднее один из сыновей женщины поджег матрас, находившийся в комнате, в результате чего возник пожар. Трагедия привела к гибели трехлетней девочки и пятилетнего мальчика. Еще двое детей в возрасте восьми и девяти лет были госпитализированы с травмами, полученными при попытке покинуть горящую квартиру через окно.

После этого следователи завели уголовное дело в отношении матери пострадавших детей. Отмечается, что она на протяжении длительного времени ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию детей, в частности, оставляла их без еды. Кроме того, за подобные проступки женщина ранее дважды привлекалась к административной ответственности.

Изучив все детали происшествия, следователи установили, что к указанным последствиям привело бездействие сотрудников мэрии Избербаша. В частности, речь идет об органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городской администрации.

«Зная о неблагополучной семье и неудовлетворительных условиях питания и проживания детей в указанной семье, они не приняли должных мер реагирования, не поставили семью на профилактический учет», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летней матери пострадавших детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщина задержана.