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27 мая 15:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
15:17
Армия
Британцы увидели угрозу для США в новом китайском бомбардировщике
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Мэрию дагестанского Избербаша подозревают в халатности, приведшей к гибели детей

Происшествия
Мэрию дагестанского Избербаша подозревают в халатности, приведшей к гибели детей
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении работников мэрии Избербаша после гибели двоих детей при пожаре в Избербаше. Об этом ФАН сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие полагает, что 25 мая местная жительница заперла четверых своих детей в съемной квартире на пятом этаже многоквартирного дома и ушла на работу. При этом без присмотра взрослых остались несовершеннолетние в возрасте от трех до девяти лет. Позднее один из сыновей женщины поджег матрас, находившийся в комнате, в результате чего возник пожар. Трагедия привела к гибели трехлетней девочки и пятилетнего мальчика. Еще двое детей в возрасте восьми и девяти лет были госпитализированы с травмами, полученными при попытке покинуть горящую квартиру через окно.

После этого следователи завели уголовное дело в отношении матери пострадавших детей. Отмечается, что она на протяжении длительного времени ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию детей, в частности, оставляла их без еды. Кроме того, за подобные проступки женщина ранее дважды привлекалась к административной ответственности.

Изучив все детали происшествия, следователи установили, что к указанным последствиям привело бездействие сотрудников мэрии Избербаша. В частности, речь идет об органах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городской администрации.

«Зная о неблагополучной семье и неудовлетворительных условиях питания и проживания детей в указанной семье, они не приняли должных мер реагирования, не поставили семью на профилактический учет», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Ранее ФАН сообщал, что 31-летней матери пострадавших детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщина задержана.

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россия дагестан уголовное дело гибель детей
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