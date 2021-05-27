Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы

Москва, 27 мая. Проблемы со здоровьем, которые часто выявляются во время визита к доктору, но не представляют угрозы, перечислил телеврач Александр Мясников.

Пациентам во время визита к доктору необходимо быть готовым к «находкам неясной клинической значимости», рассказал врач. В своем Telegram-канале Мясников написал, что камни желчного пузыря обнаруживают у каждого десятого россиянина, а камни в почках — у каждого десятого мужчины и 20-й женщины. Также у граждан нередко диагностируют грыжу спинного диска без каких-либо симптомов у пациента.

«Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать, не ясно», — подчеркнул врач.

Колбасные изделия оказались в числе смертельно опасных продуктов. В их составе есть нитрит натрия, повышающий риск развития рака. Как сообщалось ранее, об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.