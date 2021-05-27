Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159 УК). Мошенник, который представлялся сотрудником ФСБ, официально является охранником известного голливудского актера Стивена Сигала.

Псевдобезопасник был задержан оперативниками. По предварительным данным, мужчина хотел поживиться чужими деньгами. Вместе с сообщником, назвав себя сотрудником органов госбезопасности, он хотел получить денежные средства от местного бизнесмена за приостановку несуществующего уголовного дела.

В момент задержания мужчина представился внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности, однако правоохранителей не впечатлило его признание.

Задержания лже-сотрудников проведены 26 мая, в ходе следственно-оперативных действий были обнаружены и изъяты предметы и документы, изобличающие их причастие к уголовному делу по статье «Мошенничество».

Теперь мошенникам грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы. К слову, в ближайшее время охранник актера собирался отправиться к своему работодателю, но теперь увидятся они не очень скоро.

fsb.ru / УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как бы ни старались правоохранители искоренить мошенничество, реализовать этот благой план довольно сложно. Одних разоблачают, но тут же появляются новые. Так, в Чите 26 мая поймали группировку черных риелторов. Члены преступного сообщество подозреваются в продаже выморочных квартир. Им также светит серьезный штраф и длительное путешествие в места не столь отдаленные.

А депутату Госдумы РФ Денису Волчеку Пресненский суд столицы уже назначил три года колонии общего режима за попытку мошенничества.

УФСБ предупреждает жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.