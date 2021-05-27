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27 мая 15:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
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Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
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Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве

Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
fsb.ru  /  УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 4 ст. 159 УК). Мошенник, который представлялся сотрудником ФСБ, официально является охранником известного голливудского актера Стивена Сигала.

Псевдобезопасник был задержан оперативниками. По предварительным данным, мужчина хотел поживиться чужими деньгами. Вместе с сообщником, назвав себя сотрудником органов госбезопасности, он хотел получить денежные средства от местного бизнесмена за приостановку несуществующего уголовного дела.

В момент задержания мужчина представился внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности, однако правоохранителей не впечатлило его признание.

Задержания лже-сотрудников проведены 26 мая, в ходе следственно-оперативных действий были обнаружены и изъяты предметы и документы, изобличающие их причастие к уголовному делу по статье «Мошенничество».

Теперь мошенникам грозит наказание сроком до десяти лет лишения свободы. К слову, в ближайшее время охранник актера собирался отправиться к своему работодателю, но теперь увидятся они не очень скоро.

Охранника Стивена Сигала обвиняют в мошенничестве
fsb.ru  / УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как бы ни старались правоохранители искоренить мошенничество, реализовать этот благой план довольно сложно. Одних разоблачают, но тут же появляются новые. Так, в Чите 26 мая поймали группировку черных риелторов. Члены преступного сообщество подозреваются в продаже выморочных квартир. Им также светит серьезный штраф и длительное путешествие в места не столь отдаленные.

А депутату Госдумы РФ Денису Волчеку Пресненский суд столицы уже назначил три года колонии общего режима за попытку мошенничества.

УФСБ предупреждает жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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фсб стивен сигал мошенничество мошенники
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Все новости / Происшествия / Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
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