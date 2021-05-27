Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»

Киев, 27 мая. Отказ США от санкций против немецкого оператора «Северного потока — 2» вызвал истеричную реакцию на Украине. Но Киев по-прежнему умоляет Штаты продолжить борьбу против проекта.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что строительство газопровода «СП-2» может остановить только сильная и уверенная позиция Вашингтона. Такое заявление было сделано после телефонного разговора главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком.

В свою очередь, конгрессмен считает, что у Киева будет возможность высказать свою позицию на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. По мнению Фицпатрика, страны альянса должны предоставить Украине всю возможную помощь в данном вопросе.

Однако похоже, что последняя надежда, которую украинцы возлагают на США, все же не оправдается. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе недавнего выступления перед журналистами, отметил, что санкции против «СП-2» носят контрпродуктивный характер для американо-европейских отношений. Белый дом признал, что введение ограничительных мер уже не остановит достройку газопровода, который почти готов.

Ранее сообщалось, что немецкий политик Вальдемар Гердт оценил влияние предстоящего саммита Путина и Байдена на «СП-2».