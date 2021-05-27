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новостей
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
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Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»

Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Киев, 27 мая. Отказ США от санкций против немецкого оператора «Северного потока — 2» вызвал истеричную реакцию на Украине. Но Киев по-прежнему умоляет Штаты продолжить борьбу против проекта.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что строительство газопровода «СП-2» может остановить только сильная и уверенная позиция Вашингтона. Такое заявление было сделано после телефонного разговора главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком.

В свою очередь, конгрессмен считает, что у Киева будет возможность высказать свою позицию на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. По мнению Фицпатрика, страны альянса должны предоставить Украине всю возможную помощь в данном вопросе.

Однако похоже, что последняя надежда, которую украинцы возлагают на США, все же не оправдается. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе недавнего выступления перед журналистами, отметил, что санкции против «СП-2» носят контрпродуктивный характер для американо-европейских отношений. Белый дом признал, что введение ограничительных мер уже не остановит достройку газопровода, который почти готов.

Ранее сообщалось, что немецкий политик Вальдемар Гердт оценил влияние предстоящего саммита Путина и Байдена на «СП-2».

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украина сша северный поток-2
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