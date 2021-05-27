Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном

Ереван, 27 мая. Ереван эффективно сотрудничает с Российской Федерацией по вопросам урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Утром 27 мая стало известно, что ВС Азербайджана окружили и взяли в плен армянских военнослужащих, передает ТАСС. Инцидент произошел на приграничной территории в Гегаркуникской области. При этом в Ереване утверждают, что в момент задержания армяне находились в пределах своей воинской части.

Также ранее Пашинян заявил, что пленение армянских военнослужащих является настоящим похищением. По его словам, кто-то намерен сделать так, чтобы Ереван смирился с военным присутствием Азербайджана на армянской земле.