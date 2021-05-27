В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу

Москва, 27 мая. Украина пытается сорвать переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Депутат осудил постпреда Украины в контактной группе Леонида Кравчука за его слова о необходимости сменить площадку для проведения переговоров по Донбассу. По мнению Затулина, Киев таким образом пытается сорвать проведение встречи.

«Недостатка желания завести переговоры в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было. Такому перевертышу, как Кравчук — что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры», — сказал Затулин РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона пытается использовать любой повод, чтобы не проводить переговоры.

Ранее сообщалось, что генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Украину для изучения ситуации на юго-востоке страны.