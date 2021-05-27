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14:15
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Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
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В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»

Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Краснодар, 27 мая. Всеармейский этап конкурса по полевой выучке и профессиональному мастерству расчетов ПЗРК «Чистое небо» перешел в решающую фазу в Краснодарском крае.

Участникам состязаний предстоит пройти десятикилометровую полосу препятствий. В рамках испытаний стрелкам необходимо максимально быстро обнаружить и захватить цель в небе — на это отводятся считанные секунды.

В конкурсную программу входит стрельба по скоростным целям в воздухе «вдогонку» и навстречу из укрытия, поражение мишеней, имитирующих ударные вертолеты и БПЛА в движении, использование пулеметов на БТР и электронные пуски ракет. После того, как военнослужащие справятся с этими заданиями, их будет ждать заключительный этап.

Как известно, победители этого конкурса будут представлять ВС РФ на международном этапе «Чистого неба», который состоится в Китае в рамках АрМИ-2021.

Недавно в Сибири завершился зрелищный этап АрМИ-2021 — участники этапа конкурса «Отличники воинской разведки» соревновались в метании ножей, лопаток, гранат, состязались в стрельбе. Параллельно другие рода войск ведут подготовку к грядущим состязаниям — по информации RT, артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в ходе подготовки к этапу «Мастера артиллерийского огня».

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пзрк чистое небо арми-2021
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Все новости / Армия / В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
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