В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»

Краснодар, 27 мая. Всеармейский этап конкурса по полевой выучке и профессиональному мастерству расчетов ПЗРК «Чистое небо» перешел в решающую фазу в Краснодарском крае.

Участникам состязаний предстоит пройти десятикилометровую полосу препятствий. В рамках испытаний стрелкам необходимо максимально быстро обнаружить и захватить цель в небе — на это отводятся считанные секунды.

В конкурсную программу входит стрельба по скоростным целям в воздухе «вдогонку» и навстречу из укрытия, поражение мишеней, имитирующих ударные вертолеты и БПЛА в движении, использование пулеметов на БТР и электронные пуски ракет. После того, как военнослужащие справятся с этими заданиями, их будет ждать заключительный этап.

Как известно, победители этого конкурса будут представлять ВС РФ на международном этапе «Чистого неба», который состоится в Китае в рамках АрМИ-2021.

Недавно в Сибири завершился зрелищный этап АрМИ-2021 — участники этапа конкурса «Отличники воинской разведки» соревновались в метании ножей, лопаток, гранат, состязались в стрельбе. Параллельно другие рода войск ведут подготовку к грядущим состязаниям — по информации RT, артиллеристы Западного военного округа провели ночную тренировку в ходе подготовки к этапу «Мастера артиллерийского огня».