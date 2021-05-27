Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра

Таллин, 27 мая. Эстония может объединить полномочия президента и премьер-министра в одной должности, считает почетный председатель правящей право-либеральной Партии реформ Сийм Каллас.

Государство является небольшой страной, подчеркнул политик. Упразднение внесло бы ясность в процесс выборов, написал Каллас в статье в местной газете.

«И тогда, разумеется, президента-главу правительства можно было бы выбирать напрямую. Просто и ясно», — отметил он.

В настоящее время выборная процедура в стране устроена сложно, считает почетный председатель. Кандидат должен получить одобрение от 68 из 101 депутата местного парламента или заручиться 105 голосами в Коллегии выборщиков.

Ранее с аналогичным предложением выступил таллинский депутат Игорь Кравченко. Фигура президента приносит государству только позор и проблемы, пояснил он.