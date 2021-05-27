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новостей
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
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Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине

Общество
Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
tverreg.ru  /  Пресс-служба Правительства Тверской области

Южно-Сахалинск, 27 мая. С начала лета на Сахалине запустят катамаранные экскурсии к лежбищам сивучей и птичьим базарам.

Дальневосточная инвестиционная компания с многолетним опытом вскоре будет возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и Тонино-Анивский полуостров. Для этого будут использованы два новых 12-местных судна катамаранного типа, пишет ТИА «Острова».

Для производства новых катамаранов были использованы композитные инновационные материалы. Оба судна обладают повышенной мореходностью и оснащены самыми последними системами безопасности.

Министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский назвал основную задачу этих плавсредств. По его словам, рынок морских туристических перевозок в акватории острова должен стать более комфортным, разнообразным и безопасным, как для сахалинцев, так и для гостей региона.

«Это только первый шаг на пути к данной цели. Мы также ведем переговоры и готовы к сотрудничеству с другими инвесторами, желающими осуществлять морские перевозки на территории Сахалинской области», — пояснил министр.

Благодаря новым катамаранам, более доступным для туристов и жителей острова станет самый желанный маршрут к острову Монерон. Ранее с доставкой туда туристов возникали проблемы ввиду отсутствия подходящего транспорта. Теперь посетители смогут прогуляться по удивительному природному парку, окруженному прозрачно-голубой водой, полюбоваться на лежбище сивучей, посмотреть на гроты и огромные птичьи базары.

Также катамараны будут выполнять и другие туристические маршруты. Среди которых «Невельск — мыс Крильон, Корсаков — маяк Анива и Охотское — маяк Анива».

Генеральный директор компании «Центр морских путешествий» Бахт Мавланов лично занимался проработкой маршрутов совместно с министерством туризма Сахалинской области.

«Сейчас мы рассматриваем и другие направления, которые будут охватывать не только юг острова, но также его центральную и северную часть. Потому что спрос на данные направления колоссальный», — рассказал он.

После получения всех необходимых документов, катамараны отправятся из Владивостока на Сахалин, где в первых числах июня заступят на маршруты. Точное расписание и стоимость экскурсий появятся уже на следующей неделе. Их цена составит от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от маршрута.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток развивать туризм.

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сахалин экскурсии катамараны
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Все новости / Общество / Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
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