Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине

Южно-Сахалинск, 27 мая. С начала лета на Сахалине запустят катамаранные экскурсии к лежбищам сивучей и птичьим базарам.

Дальневосточная инвестиционная компания с многолетним опытом вскоре будет возить туристов на остров Монерон, мыс Крильон и Тонино-Анивский полуостров. Для этого будут использованы два новых 12-местных судна катамаранного типа, пишет ТИА «Острова». Для производства новых катамаранов были использованы композитные инновационные материалы. Оба судна обладают повышенной мореходностью и оснащены самыми последними системами безопасности.

Министр туризма Сахалинской области Андрей Ромашевский назвал основную задачу этих плавсредств. По его словам, рынок морских туристических перевозок в акватории острова должен стать более комфортным, разнообразным и безопасным, как для сахалинцев, так и для гостей региона.

«Это только первый шаг на пути к данной цели. Мы также ведем переговоры и готовы к сотрудничеству с другими инвесторами, желающими осуществлять морские перевозки на территории Сахалинской области», — пояснил министр.

Благодаря новым катамаранам, более доступным для туристов и жителей острова станет самый желанный маршрут к острову Монерон. Ранее с доставкой туда туристов возникали проблемы ввиду отсутствия подходящего транспорта. Теперь посетители смогут прогуляться по удивительному природному парку, окруженному прозрачно-голубой водой, полюбоваться на лежбище сивучей, посмотреть на гроты и огромные птичьи базары.

Также катамараны будут выполнять и другие туристические маршруты. Среди которых «Невельск — мыс Крильон, Корсаков — маяк Анива и Охотское — маяк Анива».

Генеральный директор компании «Центр морских путешествий» Бахт Мавланов лично занимался проработкой маршрутов совместно с министерством туризма Сахалинской области.

«Сейчас мы рассматриваем и другие направления, которые будут охватывать не только юг острова, но также его центральную и северную часть. Потому что спрос на данные направления колоссальный», — рассказал он.

После получения всех необходимых документов, катамараны отправятся из Владивостока на Сахалин, где в первых числах июня заступят на маршруты. Точное расписание и стоимость экскурсий появятся уже на следующей неделе. Их цена составит от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от маршрута.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток развивать туризм.