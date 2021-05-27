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новостей
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
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Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона

Политика
Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон после громких высказываний в адрес России и президента Владимира Путина стал поводом для насмешек пользователей Сети.

Макрон стал одним из первых европейских лидеров, заявивших о неэффективности санкций против России. Однако вместо того, чтобы протянуть Кремлю оливковую ветвь, в Елийсейском дворце решили «закрутить гайки». Макрон призвал новые «инструменты влияния» на Россию, достаточно жесткие, чтобы «принудить» Россию к диалогу, но так, чтобы «не развязывать войну».

Нападки французского лидера на нашу страну не остались без внимания ни за рубежом, ни на его родине. Однако вместо волны народного одобрения Макрона и всеобщего осуждения Москвы и лично Путина, французы внезапно ополчились против собственного народного избранника.

«Макрон идет на штурм Кремля. Что ж, его Березина уже совсем близко», — ехидствует один из пользователей.

«Макрон явно вне игры, это смешно; но настоящая проблема в том, что он выставляет на посмешище свою страну», — поддержал его другой читатель.

Не преминули французы и «щелкнуть по носу» заносчивого президента. Многие уверены, что Макрон горазд бросаться громкими словами только с трибуны Елисейского дворца, а в глаза Путину он сказать ничего не сможет.

«Все, что он говорит в ЕС, он никогда не осмелится сказать в глаза Путину, никакие санкции или война не сдвинут Россию с места, потому что она никогда не согласится оказаться под контролем», — уверен читатель Le Figaro.

О неэффективности санкций как инструмента давления на России говорят не только в Брюсселе, но и за океаном. Ранее авторитетное американское издание Bloomberg приводило комментарий президента США Джо Байдена. Байден отказался от введения серьезный санкций против проекта российского трубопровода «Северный поток — 2». Российско-немецкий проект, несмотря на наложенные на него ограничения, все равно вышел на финишную прямую и, предположительно, уже в сентябре этого года Германия примет первые кубометры российского газа.

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санкции путин россия франция макрон соцсети комментарии пользователи
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