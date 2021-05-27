Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона

Париж, 27 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон после громких высказываний в адрес России и президента Владимира Путина стал поводом для насмешек пользователей Сети.

Макрон стал одним из первых европейских лидеров, заявивших о неэффективности санкций против России. Однако вместо того, чтобы протянуть Кремлю оливковую ветвь, в Елийсейском дворце решили «закрутить гайки». Макрон призвал новые «инструменты влияния» на Россию, достаточно жесткие, чтобы «принудить» Россию к диалогу, но так, чтобы «не развязывать войну».

Нападки французского лидера на нашу страну не остались без внимания ни за рубежом, ни на его родине. Однако вместо волны народного одобрения Макрона и всеобщего осуждения Москвы и лично Путина, французы внезапно ополчились против собственного народного избранника.

«Макрон идет на штурм Кремля. Что ж, его Березина уже совсем близко», — ехидствует один из пользователей. «Макрон явно вне игры, это смешно; но настоящая проблема в том, что он выставляет на посмешище свою страну», — поддержал его другой читатель.

Не преминули французы и «щелкнуть по носу» заносчивого президента. Многие уверены, что Макрон горазд бросаться громкими словами только с трибуны Елисейского дворца, а в глаза Путину он сказать ничего не сможет.

«Все, что он говорит в ЕС, он никогда не осмелится сказать в глаза Путину, никакие санкции или война не сдвинут Россию с места, потому что она никогда не согласится оказаться под контролем», — уверен читатель Le Figaro.

О неэффективности санкций как инструмента давления на России говорят не только в Брюсселе, но и за океаном. Ранее авторитетное американское издание Bloomberg приводило комментарий президента США Джо Байдена. Байден отказался от введения серьезный санкций против проекта российского трубопровода «Северный поток — 2». Российско-немецкий проект, несмотря на наложенные на него ограничения, все равно вышел на финишную прямую и, предположительно, уже в сентябре этого года Германия примет первые кубометры российского газа.