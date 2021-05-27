Познер призвал игнорировать антироссийские высказывания Польши и других стран

Москва, 27 мая. Москве не следует обращать внимания на антироссийские высказывания, которые часто звучат в Польше, Литве и Латвии, подчеркнул журналист и телеведущий Владимир Познер.

Он выразил надежду, что у руководства РФ хватит выдержки, чтобы проигнорировать заявление президента Польши Анджея Дуды о России. Тот факт, что нынешняя польская власть является антирусской, не является секретом, добавил журналист.

«Хотя это, безусловно, грубое высказывание. В Польше, Литве и Латвии подобные заявления часто звучат. Это говорит об уровне руководства этих стран», — отметил Познер.

Ранее польский лидер во время выступления в Грузии позволил себе резкое высказывание в адрес России, заявив о якобы разрушительных действиях Москвы в отношении других стран.