Туристам из России рассказали о сложностях путешествий в Грузию

Москва, 27 мая. Ограничения, действующие в России, не дадут туристам проехать в Грузию, несмотря на то, что там уже открыли наземные границы на въезд.

В РФ продолжают действовать ограничения, принятые Роспотребнадзором 20 марта 2020 года. Они включают в себя запрет проезда через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из России.

Пока попасть в Грузию для российских путешественников не представляется возможным. Россиян, которые решат посетить эту страну, не пропустят через КПП «Верхний Ларс».

С 1 марта Грузия открыла перелеты для российских туристов, однако РФ не возобновила авиасообщение с этой страной. Таким образом, путешественники смогут попасть на грузинские курорты лишь через третьи страны.

Ранее сообщалось, что Грузия откроет закрытые более года назад сухопутные границы. Чтобы пересечь их, потребуется документ, подтверждающий прохождение вакцинации, или результат ПЦР-теста.