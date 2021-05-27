Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации

Москва, 27 мая. Пациенты, прошедшие полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», не выделяют вирус и не представляют опасности для окружающих.

Инфицированные коронавирусом пациенты не представляют опасности для других при прохождении полного цикла вакцинации препаратом «Спутник V», утверждают авторы разработки. Для этого необходимо ввести два компонента вакцины.

«Спутник V» — российская двухкомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной. Эффективность препарата по результатам исследования, проведенного изданием Lancet, составляет 91,6%.

Ранее сообщалось, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 17 миллионов россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.