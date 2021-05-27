Глава МИД ФРГ считает, что ЕС должен поддерживать связь с РФ по теме Белоруссии

Брюссель, 27 мая. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС должен поддерживать контакты с Россией по вопросу Минска.

Маас в ходе встречи с европейскими коллегами обозначил позицию по контактам с РФ в связи с санкциями против Белоруссии. По словам главы МИД Германии, для Евросоюза важно вести диалог с Москвой.

ЕС ранее в экстренном порядке ввел санкции против Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair и задержанием находившегося в розыске в стране основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Маас сказал, что Евросоюз оценит принятые против Минска меры и в случае необходимости введет новые санкции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у Запада компенсации за инцидент с самолетом Ryanair.