Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих

Ереван, 27 мая. Армянская сторона направила обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с целью обеспечить защиту захваченных Азербайджаном военнослужащих.

Такие действия обусловлены намерениями обеспечить права взятых в плен армян на жизнь и свободу от пыток, заявила пресс-служба представительства Армении в ЕСПЧ, передает ТАСС.

Утром, 27 мая, стало известно, что ВС Азербайджана окружили и задержали шесть военнослужащих, которые выполняли инженерные работы на территории воинской части Армении. Инцидент произошел на приграничном участке Гегаркуникской области.

Также недавно сообщалось, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал похищением задержание шестерых военных. Кто-то хочет, чтобы Ереван смирился с присутствием ВС Азербайджана на армянских территориях, заявил он.