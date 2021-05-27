Глава Рособрнадзора с удивлением рассказал об опыте написания ЕГЭ по русскому языку

Москва, 27 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку лично сдал глава Рособрнадзора Анзор Музаев и поделился своим впечатлением от процедуры.

Раньше экзамен по русскому языку было сдавать легче, чем в настоящее время, рассказал глава ведомства. На выполнение всех заданий было выделено всего 30 минут. За это время требовалось решить три вопроса из первой части и написать сочинение, посвященное теме Победы.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не «тройку» я получил точно. Задания с коротким ответом я, к своему удивлению, решил, и эти три задания мне были зачтены. Ниже «четверки» по критериям оценивания я не получил», — поделился Музаев.

Глава Рособрнадзора дополнил, что процедура сдачи экзамена доставила ему удовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что в этом году отменили обязательный ЕГЭ по математике. Для получения аттестата о среднем образовании хватит сдачи экзамена по русскому языку.