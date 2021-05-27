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новостей
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
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Глава Рособрнадзора с удивлением рассказал об опыте написания ЕГЭ по русскому языку

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Общество
Глава Рособрнадзора с удивлением рассказал об опыте написания ЕГЭ по русскому языку
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 27 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку лично сдал глава Рособрнадзора Анзор Музаев и поделился своим впечатлением от процедуры.

Раньше экзамен по русскому языку было сдавать легче, чем в настоящее время, рассказал глава ведомства. На выполнение всех заданий было выделено всего 30 минут. За это время требовалось решить три вопроса из первой части и написать сочинение, посвященное теме Победы.

«Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не «тройку» я получил точно. Задания с коротким ответом я, к своему удивлению, решил, и эти три задания мне были зачтены. Ниже «четверки» по критериям оценивания я не получил», — поделился Музаев.

Глава Рособрнадзора дополнил, что процедура сдачи экзамена доставила ему удовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что в этом году отменили обязательный ЕГЭ по математике. Для получения аттестата о среднем образовании хватит сдачи экзамена по русскому языку.

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русский язык егэ музаев
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Все новости / Общество / Глава Рособрнадзора с удивлением рассказал об опыте написания ЕГЭ по русскому языку
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