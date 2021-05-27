Школьницы из США возмутились отредактированными снимками в выпускном альбоме

, 27 мая. Администрация американской школы приняла решение отредактировать фотографии школьниц отредактировали в фотошопе, чтобы сделать их «скромнее».

Руководство американской школы Bartram Trail, находящейся во Флориде, решило «отфотошопить» снимки школьниц для выпускного альбома, замаскировав плечи и область декольте на них, передает «Комсомольская правда».

Родители, как и сами ученицы, уверены, что одежда на снимках не была открытой, также они не давали согласие на обработку фотографий.

Более того, девушки обвинили администрацию учебного заведения в сексизме, так как более откровенные снимки юношей не подвергались редактированию.

«Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация. Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно», — жалуется одна из недовольных школьниц.

На обвинения школа ответила, что ученицы нарушили дресс-код. Отмечается, что раньше подобные фотографии просто не помещали в альбом, сейчас же они приняли решение их отредактировать.

Одна из учениц школы создала петицию с требованием изменить дресс- код, который, на ее взгляд, «явно основан на сексуализации девушек». На сегодняшний день она собрала более 5 тыс. подписей.

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