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новостей
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
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Школьницы из США возмутились отредактированными снимками в выпускном альбоме

Общество
Школьницы из США возмутились отредактированными снимками в выпускном альбоме
Prt Scr twitter.com  /  @BenRyanANJax

, 27 мая. Администрация американской школы приняла решение отредактировать фотографии школьниц отредактировали в фотошопе, чтобы сделать их «скромнее».

Руководство американской школы Bartram Trail, находящейся во Флориде, решило «отфотошопить» снимки школьниц для выпускного альбома, замаскировав плечи и область декольте на них, передает «Комсомольская правда».

Родители, как и сами ученицы, уверены, что одежда на снимках не была открытой, также они не давали согласие на обработку фотографий.

Более того, девушки обвинили администрацию учебного заведения в сексизме, так как более откровенные снимки юношей не подвергались редактированию.

«Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация. Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно», — жалуется одна из недовольных школьниц.

На обвинения школа ответила, что ученицы нарушили дресс-код. Отмечается, что раньше подобные фотографии просто не помещали в альбом, сейчас же они приняли решение их отредактировать.

Одна из учениц школы создала петицию с требованием изменить дресс- код, который, на ее взгляд, «явно основан на сексуализации девушек». На сегодняшний день она собрала более 5 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что американская полиция жестко задержала из-за 13 долларов пожилую женщину с деменцией.

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сша скандал выпускной
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