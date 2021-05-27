Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги

Барнаул, 27 мая. Подозреваемую в надругательстве над несовершеннолетней заключили под стражу по решению суда.

СК также возбудил уголовное дело о халатности против чиновников. В ведомстве уточнили, что происшествие случилось из-за не проявленной ответственности со стороны органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства.

Потерпевшей стала 11-летняя девочка. В следственных органах рассказали, что 14-летняя местная жительница и две ее подруги привели жертву в заброшенный дом, ее избили и совершили изнасилование при помощи бутылки. Все происходящее юные злоумышленницы засняли на мобильный телефон, сообщал ФАН.