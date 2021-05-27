Ольгу Бузову раскритиковали за «колхозный» наряд для выступления в Кремлевском дворце

Москва, 27 мая. Певица Ольга Бузова выбрала откровенный наряд для выступления в Кремлевском дворце. Пользователей Сети возмутило, как звезда нарядилась на одну из главных площадок России.

Звезда сцены надела короткое красное платье, напоминающее костюм для выступления на льду. Некоторые интернет-пользователи, правда, не поняли «лук» знаменитости и даже полюбопытствовали у нее, для чего предназначался наряд.

«Будто в стрип-клубе, только шеста не хватает»; «Как в цирке. Гимнастки так же там одеты»; «Костюм по художественной гимнастике»; «К платью коньков не хватает», — раскритиковали Бузову подписчики под постом в Instagram о выступлении.

Некоторые фолловеры обратили внимание, что знаменитость часто выбирает несуразные образы. Бузовой посоветовали ей поменять стилиста.

«Вечно наряды колхозные, смени стилиста своего», — призвал один из подписчиков.

Бузова ранее откровенно рассказала об использовании фотошопа при редактировании своих снимков. Звезда заверила, что использует эффекты только для лица. Она подчеркнула, что считает это нормальным.