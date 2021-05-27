Боксер Шэннон Бриггс сообщил о предстоящем бое с Владимиром Кличко

Москва, 27 мая. Американский боксер и бывший чемпион мира в тяжелом весе Шэннон Бриггс станет первым соперником украинского спортсмена Владимира Кличко после его возвращения на ринг.

Пока детали боя неизвестны. Сам американец не знает, будет ли поединок с Кличко профессиональным или выставочным, пишет RT.

«Мне позвонили и сказали: «Хочешь драться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да». Им не нужно просить меня дважды», — сказал Бриггс в эфире подкаста Sky Toe2Toe.

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