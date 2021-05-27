«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски

Санкт-Петербург, 27 мая. Предприниматель Евгений Пригожин иронично ответил журналистам на вопрос о прекращении случаев распространения недостоверной информации о нем.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Пригожина на запрос редакции издания «Накануне.RU». Журналисты поинтересовались у бизнесмена, доволен ли он результатом усилий, благодаря которым представители оппозиции перестали распространять недостоверные сведения о нем.

Пригожин отметил, что ему уже задавали этот вопрос полгода назад. Он напомнил, что обещал «приучить их к горшку» и своих слов на ветер не бросает. Также предприниматель призвал сообщать ему о тех оппозиционерах, которые продолжают «гадить по углам».

«Вы мне этот вопрос задавали полгода назад. И я вам пообещал, что приучу их к горшку. Я своих слов на ветер не бросаю, к горшку почти все привыкли. Если вы знаете того, кто все еще гадит по углам, сообщайте», — ответил Пригожин.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Ранее стало известно, что юридическая служба компании «Конкорд» собирает материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении представителей издания «Собеседник».