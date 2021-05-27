В РФ планируют ввести штраф за незаконный сбор личных данных с покупателей

Москва, 27 мая. Власти России рассматривают возможность введения штрафов за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, заявили в Правительстве РФ.

Информацию о намерении начать штрафовать продавцов за незаконный сбор личных данных покупателей в четверг озвучил глава Кабмина России Михаил Мишустин. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что коммунальные службы должны готовиться к отопительному сезону заранее. Как сообщалось ранее, он указал на важность своевременного обеспечения граждан теплом.