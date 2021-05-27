В РФ планируют ввести штраф за незаконный сбор личных данных с покупателей

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 14:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
Все новости
27 мая 14:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
Все новости

В РФ планируют ввести штраф за незаконный сбор личных данных с покупателей

  /   Обновлено: 27 мая 2021 13:25
Общество
В РФ планируют ввести штраф за незаконный сбор личных данных с покупателей
pixabay.com  / 

Москва, 27 мая. Власти России рассматривают возможность введения штрафов за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг, заявили в Правительстве РФ.

Информацию о намерении начать штрафовать продавцов за незаконный сбор личных данных покупателей в четверг озвучил глава Кабмина России Михаил Мишустин. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что коммунальные службы должны готовиться к отопительному сезону заранее. Как сообщалось ранее, он указал на важность своевременного обеспечения граждан теплом.

Вернуться назад

штрафы мишустин сбор данных
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 175294 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 105209 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 82957 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 69701 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 33688 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Все новости / Общество / В РФ планируют ввести штраф за незаконный сбор личных данных с покупателей
Рейтинг@Mail.ru