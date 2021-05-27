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27 мая 14:15
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новостей
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
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14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
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Ввод санкций против Белоруссии обернется катастрофическими последствиями для Литвы

Политика
Ввод санкций против Белоруссии обернется катастрофическими последствиями для Литвы
ФБА «Экономика сегодня»

Вильнюс, 27 мая. Экономист рассказал, почему в случае введения Литвой антибелорусских санкций Вильнюс проиграет гораздо больше.

Вильнюс, если решится на антибелорусские санкции из-за посадки самолета компании Ryanair, потеряет гораздо больше, чем сам Минск. Об этом сообщает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передает Baltnews.

«Литва – страна, которая является экономикой-транзитером, и она [белорусский] транзит теряет. Это для Литвы гораздо хуже, чем для Белоруссии», – заявил собеседник издания.

По мнению литовских аналитиков, если они наложат запрет на экономическое сотрудничество с Белоруссией и откажутся от импорта белорусской нефти, то «Минск точно обанкротится». Также эксперты предполагают, что санкции могут сказаться и на литовских компаниях, которые лишатся грузов из соседнего государства. Для них это может означать настоящую экономическую катастрофу.

«Я думаю, что Литву санкции в состоянии обанкротить. Это точно», – отметил Колташов.

Эксперт утверждает, что белорусская экономика более стабильная в сравнении с литовской, потому что она является производителем большого спектра продукции и имеет крупного и надежного партнера — Россию.

«Белоруссия – большая страна, и, будучи большим сравнительно с Литвой государством, производя большое количество сельскохозяйственной продукции, поставляемой на российский рынок, имея Россию в качестве надежного партнера, который никуда не мечется и не предает, то уже можно говорить о провале санкционного давления на Белоруссию», – подчеркнул Василий Колташов.

Ранее эксперт Владимир Соловейчик сравнил давление на Минск с Великой Отечественной войной.

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санкции белоруссия ес литва ryanair
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