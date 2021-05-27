Ввод санкций против Белоруссии обернется катастрофическими последствиями для Литвы

Вильнюс, 27 мая. Экономист рассказал, почему в случае введения Литвой антибелорусских санкций Вильнюс проиграет гораздо больше.

Вильнюс, если решится на антибелорусские санкции из-за посадки самолета компании Ryanair, потеряет гораздо больше, чем сам Минск. Об этом сообщает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передает Baltnews.

«Литва – страна, которая является экономикой-транзитером, и она [белорусский] транзит теряет. Это для Литвы гораздо хуже, чем для Белоруссии», – заявил собеседник издания.

По мнению литовских аналитиков, если они наложат запрет на экономическое сотрудничество с Белоруссией и откажутся от импорта белорусской нефти, то «Минск точно обанкротится». Также эксперты предполагают, что санкции могут сказаться и на литовских компаниях, которые лишатся грузов из соседнего государства. Для них это может означать настоящую экономическую катастрофу.

«Я думаю, что Литву санкции в состоянии обанкротить. Это точно», – отметил Колташов.

Эксперт утверждает, что белорусская экономика более стабильная в сравнении с литовской, потому что она является производителем большого спектра продукции и имеет крупного и надежного партнера — Россию.

«Белоруссия – большая страна, и, будучи большим сравнительно с Литвой государством, производя большое количество сельскохозяйственной продукции, поставляемой на российский рынок, имея Россию в качестве надежного партнера, который никуда не мечется и не предает, то уже можно говорить о провале санкционного давления на Белоруссию», – подчеркнул Василий Колташов.

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