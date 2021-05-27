Зинедин Зидан ушел из «Реала»

Мадрид, 27 мая. Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул свой пост. Новость об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Информацию об уходе тренера подтвердили в Instagram-аккаунте футбольного клуба. В ФК отметили, что великий спортсмен и наставник навсегда останется в сердцах болельщиков и сотрудников. Они уважают его решение и с сожалением принимают.

Впервые новость об уходе Зидана появилась в начале мая. Игроки мадридского «Реала» сообщили, что наставник может покинуть свою позицию после окончания текущего сезона, несмотря на то, что контракт между ним и клубом действует до следующего года.

По словам спортсменов, Зинедин Зидан устал подчиняться строгому распорядку дня, который был введен в спортивном клубе во время пандемии коронавируса. Больше года тренеру приходилось готовить футболистов на расстоянии. Его место в ФК может занять Антонио Конте.