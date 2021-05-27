Зинедин Зидан ушел из «Реала»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
Все новости
27 мая 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
Все новости

Зинедин Зидан ушел из «Реала»

  /   Обновлено: 27 мая 2021 13:26
Спорт
Зинедин Зидан ушел из «Реала»
Global Look Press  /  Ruben Albarran / Pressinphoto vi

Мадрид, 27 мая. Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан покинул свой пост. Новость об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Информацию об уходе тренера подтвердили в Instagram-аккаунте футбольного клуба. В ФК отметили, что великий спортсмен и наставник навсегда останется в сердцах болельщиков и сотрудников. Они уважают его решение и с сожалением принимают.

Впервые новость об уходе Зидана появилась в начале мая. Игроки мадридского «Реала» сообщили, что наставник может покинуть свою позицию после окончания текущего сезона, несмотря на то, что контракт между ним и клубом действует до следующего года.

По словам спортсменов, Зинедин Зидан устал подчиняться строгому распорядку дня, который был введен в спортивном клубе во время пандемии коронавируса. Больше года тренеру приходилось готовить футболистов на расстоянии. Его место в ФК может занять Антонио Конте.

Вернуться назад

футбол зидан реал
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 175294 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 105209 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 82957 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 69701 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 33688 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Все новости / Спорт / Зинедин Зидан ушел из «Реала»
Рейтинг@Mail.ru