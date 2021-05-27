Мишустин поручил коммунальщикам готовиться к отопительному сезону заранее

Москва, 27 мая. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что коммунальные службы уже должны начать подготовку к отопительному сезону.

Мишустин поручил усилить контроль за электроснабжением и теплоснабжением в регионах РФ. Он сообщил, что уже сейчас необходимо начать подготовку к холодам предстоящего осенне-зимнего периода.

Премьер отметил, что коммунальщики должны тщательно отслеживать работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что нельзя допустить сбоев в обеспечении жителей России теплом и электроэнергией.

Ранее сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги. Поручение главы правительства адресовано Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России.