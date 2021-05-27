Путин и Лукашенко собираются обсудить вопрос россиянки Софии Сапеги в Сочи

Москва, 27 мая. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко затронет вопрос о гражданке РФ Софии Сапеге, задержанной в Минске.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что тему о задержании Сапеги наверняка будут обсуждать на встрече лидеров двух стран в Сочи 28 мая.

«Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом (авиакомпании Ryanair. — Прим. ФАН). Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске», — сказал Песков журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Белоруссии в течение десяти дней предъявят обвинение Софии Сапеге согласно законодательству страны. Если этого не произойдет, гражданка РФ должна быть отпущена на свободу, добавила дипломат.