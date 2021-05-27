В Кремле оценили влияние фона вокруг Белоруссии на экономику РФ

Москва, 27 мая. Российское правительство поделилось оценкой о влиянии ситуации в Белоруссии на отечественную экономику.

Как отметили в Кремле, «сгущение туч» над Белоруссией оказывает отрицательный эффект на российскую экономику. При этом Москва считает, что выход из этой ситуации возможен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, что некоторый ущерб от санкций наблюдается, однако Белоруссия перманентно получает российскую поддержку косвенным образом.

Заместитель руководителя администрации президента заявил об этом во время конференц-колла с журналистами, как передает URA.RU.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов поделился своим мнением, почему Литва наберется проблем из-за наложения санкций на Минск.