Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией

Развязанная Западом травля Белоруссии все больше сближает ее с Россией. При этом едва ли не главной проигравшей стороной от последствий инцидента в белорусском небе 23 мая стала Украина, и виной всему — ее президент Владимир Зеленский.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший текущие события.

pixabay.com / pagarau

«Пусть западные защитники ответят!..»

Сразу после задержания 23 мая белорусскими правоохранителями бывшего главреда признанного экстремистского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Европе началась буря. Некоторые страны ЕС поторопились заявить о закрытии своего воздушного пространства для самолетов «Белавиа» (ФРГ воздержалась от такого шага), а ряд европейских авиакомпаний (далеко не все) отказались от рейсов в Белоруссию.

Президент США Джо Байден заявил о возможном вводе новых санкций в отношении РБ, однако не стал озвучивать какие-то конкретные сроки или детали. Зато министр иностранных дел уже вышедшей из ЕС Великобритании Доминик Рааб договорился до того, что призвал отказаться от транзита российского газа в Европу, чтобы Минск не получал прибыли.

В оппозиционной среде — как белорусской, так и российской — возник вал панических сообщений о том, что Протасевич в «застенках КГБ» подвергается пыткам и вообще находится чуть ли не при смерти. В ответ МВД Белоруссии уже 24 мая опубликовало видеозапись, на которой экс-главред NEXTA сообщает, что не испытывает никаких проблем со здоровьем, сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации беспорядков в Минске.

Затем появилось видео, на котором задержанная вместе с Протасевичем его спутница, гражданка РФ Софья Сапега, сознается в том, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующим личную информацию о сотрудниках МВД РБ. Эти материалы стали своеобразным прологом к состоявшемуся 26 мая выступлению президента Александра Лукашенко.

В своей речи он расставил следующие акценты:

— против Белоруссии ведется современная гибридная война;

— Запад перешел от бунтов к «удушению» РБ, а далее «возьмутся за Россию»;

— он, Лукашенко, «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам»;

— у него, Лукашенко, есть доказательства сотрудничества Протасевича и Сапеги с западными спецслужбами, как и факта участия Протасевича в боевых действиях на юго-востоке Украины в рядах неонацистского батальона «Азов»;

— в ближайшее время информация, полученная белорусскими правоохранителями от задержанных, будет опубликована.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Запугивать стали прямо со старта

Как видим, достаточно частная ситуация с приземлением самолета Ryanair в Минске и задержанием экс-главреда NEXTA стремительно переросла в международный конфликт. Разберемся в скрытых закономерностях этого бурного процесса.

Что бросается в глаза в первую очередь, так это язык ультиматума, которым начали говорить европейские страны. Никто не попытался задать Минску вопрос о сути задержания Протасевича и предъявляемых ему обвинений. Вместо этого Белоруссию прямо со старта стали запугивать, а также требовать от Минска немедленно освободить Протасевича (между прочим — гражданина РБ, разыскиваемого правоохранителями РБ и задержанного на территории РБ), что прямо противоречило бы уголовному кодексу этой страны.

Сразу оформился политический центр такой деструктивной политики в лице Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии. В латвийской столице дело дошло до снятия официального флага Белоруссии и замены его на бело-красные оппозиционные цвета. И там же, в Латвии, депутат Сейма Айгарс Бикше и вовсе предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять белорусских спортсменов «на политзаключенных».

На этом фоне Москва повела себя предельно сдержанно. Министерство иностранных дел РФ сообщило, что считает задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии и что действия властей этой страны вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета Ryanair соответствуют международным нормам. Посольство же РФ в Минске объявило, что предпринимает все необходимые меры по защите Сапеги. При этом Россия ясно дала понять, что по-прежнему остается гарантом суверенитета Белоруссии.

Так почему же ситуация вокруг инцидента 23 мая стала столь радикальной и в чем мотив западных бенефициаров этого кризиса?

Федеральное агентство новостей /

Главная причина в том, что международная политика окончательно выродилась в противостояние спецслужб. Протесты в Белоруссии имели характер и почерк срежиссированного внешнего управления, во многом схожего с попытками «цветных революций» в других странах. Признаки этого — широкое использование социальных сетей для координации протестующих, очевидные информационные манипуляции и фейки, чтобы «завести» и радикализировать протест, спекуляции на табу, которые действуют в наших обществах. В числе таких табу в РБ использовался образ беззащитной женщины, а на Украине, например, — прием «они же дети», ставший триггером к началу массовых агрессивных действий протестующих во время Евромайдана.

В ходе массовых беспорядков в Минске и других крупных городах Белоруссии, прошедших по итогам президентских выборов, именно NEXTA стала одним из основных координаторов акций протеста против Лукашенко. Попутно этот Telegram-канал поддерживал радикальные призывы белорусских националистов и, что совсем уж выходило за рамки мирного протеста, выступал за деанонимизацию сотрудников МВД Белоруссии, подстрекая аудиторию к расправам над ними.

Вообще, Роман Протасевич — оппозиционер со стажем: будучи главредом NEXTA, он являлся одним из связующих звеньев в механизме неудавшейся «цветной революции» в РБ. В этом качестве он является носителем немалого количества ценной информации, обнародование которой поставит Польшу, Украину, а также страны Балтии в очень неудобное положение. Ведь именно эти страны засветились в роли иностранных кураторов протестных акций в Белоруссии.

Протасевич знает и может рассказать, как организовывались и финансировались протестные акции в Белоруссии, кто за что отвечал, кто и в какой форме из внешних игроков оказывал поддержку NEXTA и иным признанным экстремистскими в РБ Telegram-каналам. Причем все это Протасевич знает, что называется, в фактах и лицах.

Это делает экс-главреда NEXTA очень ценной фигурой для белорусских правоохранителей. Именно поэтому ставки оказались подняты столь высоко.

Федеральное агентство новостей /

Главной мишенью является Россия

Какие цели ставятся режиссерами наблюдаемой ныне агрессивной кампании в отношении Белоруссии?

Во-первых, постараться максимально демонизировать не только правительство Лукашенко, но и союзную Минску Москву, потому что главной-то мишенью развернувшейся травли РБ является, в конечном итоге, как раз наша страна. Так что, когда президент Белоруссии говорит, что «далее возьмутся за Россию», это так и есть. В идеале коллективному Западу хотелось бы «придушить» санкциями не только РБ, но и РФ.

Отдельно хочется выделить Польшу, Украину и страны Балтии, которые по чисто экономическим причинам очень хотели бы добиться остановки проекта создания магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Во-вторых, все те же Польша, Украина и страны Балтии не прочь попробовать если не сорвать анонсированный на 16 июня саммит Россия-США, то как минимум повлиять на повестку этой встречи, внести туда острый конфликтный вопрос и максимально усложнить проведение переговоров. Возможная разрядка между Москвой и Вашингтоном, а также, как следствие, — между Москвой и Брюсселем поставит польских, украинских и прибалтийских сторонников «партии войны» в довольно неудобное положение. Ведь тогда потеряется их роль и ценность как в европейском масштабе, так и в отношениях с США. Усиление же сторонников прагматичных отношений с Россией и ослабление накала русофобской риторики способно серьезно усложнить в той же Польше и Ко внутриполитическую ситуацию.

В-третьих, истерические пляски вокруг инцидента 23 мая направлены против российско-белорусского интеграционного проекта. Санкции в отношении Белоруссии должны «максимально повысить цену» интеграции для белорусской экономики и России, которой, не исключено, придется компенсировать Минску понесенные из-за санкций потери. Рост издержек, по логике сторонников санкций, должен вбить клин в отношения между Минском и Москвой, спровоцировать Лукашенко на необдуманные действия или подтолкнуть его к торгу на выгодных Западу условиях.

Впрочем, увлекшись «кнутом», Запад, как всегда, забыл про «пряник». Попытки организации авиаблокады РБ, разговоры о необходимости запрета наземных транзитных перевозок через территорию Белоруссии в страны ЕС, а также неуважение к белорусскому государственному флагу не оставили Лукашенко никаких возможностей выйти из ситуации, сохранив лицо. Экстренное освобождение Протасевича будет закономерно воспринято оппонентами Александра Григорьевича как проявление слабости и победа оппозиционных сил. Это еще больше ухудшит положение Лукашенко как внутри Белоруссии, так и на международной арене, спровоцировав новые требования к Минску.

Как итог, загнанный в угол Лукашенко вынужден все больше сближаться с Россией, как минимум, на военно-политическом уровне. В этом смысле Москва даже набрала очки по итогам инцидента 23 мая.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Старая» Европа и выходка Зеленского

Показательно, что крупнейшие державы Европы на данный момент предпочли воздержаться от реализации радикального сценария, при котором Россию можно было бы публично объявить «источником всех бед» вокруг ситуации с задержанием Протасевича и, тем самым, обосновать дальнейшее «закручивание гаек».

Скажем, канцлер Германии Ангела Меркель осторожно признала, что не видит участия России в инциденте с Протасевичем, по сути, отказавшись «стрелять в ногу» собственной экономике, к чему страны ЕС столь пылко призвал Доминик Рааб. А президент Франции Эммануэль Макрон прямо дал понять, что санкционная политика в отношении России не работает и что Европа должна выработать иную стратегию.

Очевидно, лидеры «старой» Европы настроены искать компромиссные, прагматичные подходы к России, восстанавливая свои позиции в российской экономике. Ни в Берлине, ни в Париже не хотят упускать прибыль из-за подковерных войн спецслужб против Москвы и ее союзников. Уже сейчас европейские авиакомпании ставят вопрос о компенсациях потерь, которые они несут в силу увеличения дальности транзитных и отмены белорусских маршрутов.

Самое смешное, что на текущий момент едва ли не главной проигравшей стороной от последствий инцидента 23 мая стала Украина. Да-да, из потенциального бенефициара ситуации Киев стал ее банкротом.

Дело в том, что закрыв свое воздушное пространство для Белоруссии и прекратив воздушное сообщение с Минском, «незалежная» одним махом лишила киевский аэропорт 10% его доходов и главное — потеряла возможность стать транзитным хабом для Белоруссии в обход закрытого воздушного пространства Польши и государств Прибалтики.

Сохранив нейтралитет, Киев мог бы постараться стать посредником между Минском и Европой. Однако жаждавший продемонстрировать Западу свою личную лояльность Владимир Зеленский столь шустро бежал впереди европейского «паровоза», что зарубил на корню все шансы на посредничество.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В самом деле, кто компенсирует еле живым украинским авиакомпаниям и аэропортам значительные финансовые потери, которые они понесут в связи с прекращением авиасообщения с Белоруссией? Еще один чувствительный для Киева вопрос — это риски потери товарооборота с Белоруссией, который достиг в прошлом году 5 млрд долларов.

Далее, Украина крайне нуждается в ГСМ и комплектующих для изделий собственного ОПК, поставлявшихся из РБ. Совершенно непонятно, как теперь со всем этим будет выкручиваться Киев, если обозленный поведением Зеленского Лукашенко «прикрутит краник».

Отдельно отметим репутационный ущерб, который задержанный Протасевич нанес Украине. «Вписавшиеся» за него российские и белорусские оппозиционеры стали так яростно опровергать факт его участия в боевых действиях на стороне «Азова», что всем стало ясно: подобный пункт из биографии сам по себе является отягчающим обстоятельством. Ведь если бы «Азов» творил в Донбассе добрые дела, то зачем нужны оправдания?

Ну и, разумеется, после новой выходки Зеленского еще большей головной болью Украины станет интенсификация военно-политического и технического сотрудничества Белоруссии с Россией. Появление частей ВС РФ на белорусско-украинской границе, с перспективой удара с севера, может кардинально изменить всю военно-стратегическую ситуацию в регионе, и явно не в пользу Украины.

Пока обсуждение такого маневра в повестке назначенных на 28 мая переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным не значится. Но это пока…