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27 мая 14:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
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Десятки тысяч жителей Алтайского края не смогут покинуть РФ из-за миллиардных долгов

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Общество
Десятки тысяч жителей Алтайского края не смогут покинуть РФ из-за миллиардных долгов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Барнаул, 27 мая. Управление ФССП по Алтайскому краю обнародовало сведения о должниках, которые не смогут выехать за пределы России. В списке находится более 62 тысяч жителей региона. Их суммарная задолженность составляет 11 миллиардов рублей — таким образом, в среднем на каждого приходится по 177 тысяч рублей.

«Перед тем как выезжать из страны желательно заглянуть в Банк данных исполнительных производств официального сайта УФССП России по Алтайскому краю, либо на «Госуслуги» для получения достоверной информации о наличии задолженности, для того, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Напомним, что приставы в праве ограничить должника в выезде за пределы РФ при наличии долга свыше 30000 рублей. Запрет могут наложить и при задолженности от 10000 рублей, но только в том случае, если требования исполнительного документа не исполняются более двух месяцев. Дополнительно уточняется, что те, кто забыл об оплате алиментов, компенсации морального вреда, вреда причиненного в результате преступления точно ограничат в правах даже при минимальном долге. 

Юрист Алексей Коновалов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что приставы далеко не всегда ограничивают выезд должников. Бывают ситуации, когда есть многомиллионный долг, но гражданин спокойно пересекает границы государств.

«Рекомендую по каждому исполнительному производству запрашивать информацию отдельно, в случае если у вас их несколько. Потому что по одному мелкому долгу вы можете быть ограничены в правах, а по значительной задолженности — нет. Проверяйте информацию, на «Госуслугах» есть такая возможность. Я не призываю не платить, я лишь говорю о том, что не всегда наличие исполнительного производства на «кругленькую» сумму говорит о запрете на выезд», — уточняет Алексей Коновалов, юрист.

Ранее ФАН писал, что в Краснодарском крае устроили облаву на должников-автомобилистов. Там работает мобильный комплекс «Дорожный пристав», благодаря которому сотрудники ФССП могут находить скрывающихся от оплаты в потоке транспорта.

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россия долги барнаул судебные приставы выезд за границу долги по кредитам ограничение выезда
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Все новости / Общество / Десятки тысяч жителей Алтайского края не смогут покинуть РФ из-за миллиардных долгов
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