Врачи реанимировали мужчину с инсультом в Тюмени

Тюмень, 27 мая. Благодаря усилиям и профессионализму тюменских врачей мужчину с инсультом удалось спасти.

62-летний мужчина приехал на юбилей сестры, и во время празднования почувствовал слабость. Ему вызвали скорую и с подозрением на инсульт оперативно доставили в нейрососудистый центр, сообщили в пресс-службе больницы. Медики диагностировали у него лакунарный инсульт, который возникает вследствие закупорки артерий.

Врачи снизили давление пациенту, а после растворили тромб лекарственными препаратами. Уже на утро мужчина чувствовал себя хорошо. Через восемь дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии без каких-либо последствий перенесенного инсульта.

Тюменские врачи спасли потерявшего полтора литра крови мужчину, сообщал ФАН. Мужчину с серьезным ранением подключичной вены спасли медики из Областной клинической больницы №2.