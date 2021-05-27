Тема ДОН может быть затронута на встрече Путина и Байдена

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут обсудить тему Договора по открытому небу (ДОН).

Журналистам об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, у США осталось мало времени, чтобы пересмотреть свой отказ от участия в ДОН.

«Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены», — рассказал Песков.

По его словам, не исключено, что на встрече Путина и Байдена тема ДОН также будет затронута.

Ранее Песков сообщил, что саммит российского и американского лидеров может пройти в любом отеле, это не обязательно будет «Интерконтиненталь» в Женеве.