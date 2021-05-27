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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
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Тема ДОН может быть затронута на встрече Путина и Байдена

Политика
Тема ДОН может быть затронута на встрече Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут обсудить тему Договора по открытому небу (ДОН).

Журналистам об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, у США осталось мало времени, чтобы пересмотреть свой отказ от участия в ДОН.

«Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены», — рассказал Песков.

По его словам, не исключено, что на встрече Путина и Байдена тема ДОН также будет затронута.

Ранее Песков сообщил, что саммит российского и американского лидеров может пройти в любом отеле, это не обязательно будет «Интерконтиненталь» в Женеве.

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путин песков байден дон
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