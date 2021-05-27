Песков рассказал о дипломатической корректности Путина в отношении Лукашенко

Москва, 27 мая. Президент России Владимир Путин сообщил белорусскому коллеге Александру Лукашенко о теме разговора с американским лидером Джо Байденом.

Путин проинформировал Лукашенко об обсуждении ситуации в Белоруссии с третьей стороной, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер проявил полит-дипломатическую корректность, пояснил представитель Кремля. Так называемые «извинения Путина» перед Лукашенко являются фигурой речи, отметил пресс-секретарь.

«Но президент Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивались», — сказал он.

Накануне белорусский лидер заявил, что российский коллега перед ним «извинился» за обсуждение обстановки в республике с Байденом. Лукашенко также пригласил политиков в Минск для переговоров.