Песков не подтвердил, что встреча Путина и Байдена пройдет в «Интерконтинентале»

Москва, 27 мая. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может пройти в любом отеле.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, переговоры могут пройти в любой из гостиниц или в любом другом месте, не обязательно в отеле «Интерконтиненталь» в Женеве.

Ранее Песков сообщил, что на переговорах в Сочи Путин и белорусский президент Александр Лукашенко обсудят дальнейшее развитие двусторонних связей. Встреча состоится 28 мая, на переговорах лидеры могут затронуть экономические вопросы, а также ситуацию вокруг госдолга Белоруссии.