Кремль оценил закрытие «Открытой России»

Москва, 27 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал самоликвидацию нежелательной в России организации «Открытая Россия»1.

По его словам, не стоит сравнивать это событие с зачисткой политического поля страны. Напротив, оно развивается, резюмировал он.

Ранее стало известно, что совет организации проголосовал за закрытие. Такое решение связано с рассмотрением в Госдуме поправок к статье 284.1 УК РФ.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ