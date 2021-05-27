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27 мая 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:13
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
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Кремль назвал неприемлемым заявление президента Польши о России

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Политика
Кремль назвал неприемлемым заявление президента Польши о России
pixabay.com

Москва, 27 мая. Слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал Российскую Федерацию «ненормальной страной», являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона в качестве сильного и уверенного в себе государства ищет дружественных отношений со всеми соседями, в том числе с Польшей.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи обсудят дальнейшее развитие двусторонних связей.

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польша песков дуда
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