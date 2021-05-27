Кремль назвал неприемлемым заявление президента Польши о России

Москва, 27 мая. Слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал Российскую Федерацию «ненормальной страной», являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона в качестве сильного и уверенного в себе государства ищет дружественных отношений со всеми соседями, в том числе с Польшей.

Ранее пресс-секретарь главы РФ сообщил, что российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи обсудят дальнейшее развитие двусторонних связей.