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27 мая 15:44
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новостей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
15:18
Экономика
Концерн Uniper решил покинуть российский рынок
15:18
Происшествия
Охранника Стивена Сигала задержали по подозрению в мошенничестве
15:18
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров рассказал, как Ванга передала ему дар исцеления
15:17
Политика
Песков заявил, что Россия сделает все для защиты задержанной в Минске Софии Сапеги
15:17
Армия
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Катар выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа

Ближний Восток
Катар выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

Доха, 27 мая. Катар пообещал предоставить 500 млн долларов США на восстановление сектора Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел государства Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани в своем Twitter-аккаунте.

«В соответствии с директивами эмира Катара, Его Высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, наша страна объявляет о выделении 500 млн долларов на восстановление Газы. Мы продолжим поддерживать наших братьев в Палестине, чтобы достичь справедливого и прочного решения путем создания их независимого государства в соответствии с Арабской мирной инициативой и международными принципами легитимности», — говорится в заявлении катарского дипломата.

Согласно сообщению официального информагентства Qatar News Agency, перечисленные средства помогут палестинцам «справиться с жизненными проблемами, вызванными недавними израильскими нападениями», и внесут вклад в восстановление инфраструктуры в секторе Газа.

В заявлении также отмечается, что Доха предоставит финансовую помощь жителям сектора Газа в рамках поддержки катарским государством палестинцев, «основанной на узах братства между двумя народами».

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

Сторонники исламистского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля за время обострения конфликта более четырех тысяч ракет. В ответ израильские ВВС подвергли авиаударам несколько сотен целей в секторе Газа. По имеющимся данным, с израильской стороны погибли 13 человек, в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Помимо этого, противники понесли колоссальные экономические потери.

Катар выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа
Федеральное агентство новостей  / 

Позиция Дохи в израильско-палестинском конфликте является неизменной на протяжении многих лет. Она предусматривает прекращение «израильской оккупации» и создание Государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Кроме того, Катар выступает за способствование возращению палестинских беженцев в свои дома.

Эмират ратует за урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, в рамках Арабской мирной инициативы и в соответствии с принципом «двух государств для двух народов». Приверженность такой позиции стала причиной того, что Доха не поддержала нормализацию отношений с Тель-Авивом, на которую пошел ряд арабских стран в прошлом году.

На протяжении определенного времени Израиль и Катар сохраняли двусторонние связи, однако после очередного крупного вооруженного конфликта в 2008–2009 гг. между еврейским государством и Палестиной, Доха открыто выступила против Израиля и разорвала отношения. Несмотря на это, страны вступали в контакт при необходимости.

Катар выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа
pixabay.com  / 

Так, в 2013 году эмират оказал помощь в израильской операции по доставке группы йеменских евреев в Израиль. В 2015 г. посол Катара в Газе запросил у Тель-Авива прямое разрешение на импорт строительных материалов в сектор Газа после отказа Египта пропустить катарскую делегацию через свой пограничный переход.

В июне того же года правительство Катара содействовало переговорам между Израилем и ХАМАС в Дохе для обсуждения возможного пятилетнего прекращения огня между двумя сторонами.

Примечательно, что в июне 2017 г. Израиль поддержал возглавляемый Саудовской Аравией блок арабских стран, выступивших против Дохи в дипломатическом кризисе, и объявил о высылке катарской государственной телекомпании Al Jazeera из Израиля. Тогда Катар обвинили в финансировании экстремистских группировок и сотрудничестве с шиитским Ираном не только Эр-Рияд, но и Тель-Авив.

При этом в декабре 2018 года Израиль разрешил Катару выдать 13 млн евро палестинским рабочим в рамках шестимесячной выплаты для оказания помощи в преодолении гуманитарного кризиса в секторе Газа. Неразрешенный израильско-палестинский конфликт является ключевой причиной, из-за которой Доха отказывается нормализовать отношения с Тель-Авивом.

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израиль палестина катар сектор газа
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