Катар выделит 500 миллионов долларов на восстановление сектора Газа

Доха, 27 мая. Катар пообещал предоставить 500 млн долларов США на восстановление сектора Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел государства Мухаммад бин Абдель Рахман Аль Тани в своем Twitter-аккаунте.

«В соответствии с директивами эмира Катара, Его Высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, наша страна объявляет о выделении 500 млн долларов на восстановление Газы. Мы продолжим поддерживать наших братьев в Палестине, чтобы достичь справедливого и прочного решения путем создания их независимого государства в соответствии с Арабской мирной инициативой и международными принципами легитимности», — говорится в заявлении катарского дипломата.

بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعلن دولة قطر عن تقديم ٥٠٠ مليون دولار دعماً لإعادة إعمار غزة. وسنواصل دعم الأشقاء في فلسطين وصولاً إلى الحل العادل والدائم بإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 26, 2021

Согласно сообщению официального информагентства Qatar News Agency, перечисленные средства помогут палестинцам «справиться с жизненными проблемами, вызванными недавними израильскими нападениями», и внесут вклад в восстановление инфраструктуры в секторе Газа.

В заявлении также отмечается, что Доха предоставит финансовую помощь жителям сектора Газа в рамках поддержки катарским государством палестинцев, «основанной на узах братства между двумя народами».

HH the Amir directed the allocation of a financial grant in amount of USD 500 million for reconstruction of Gaza Strip. This grant comes to help brotherly Palestinian people in besieged Gaza to face life challenges posed by the recent Israeli attacks. #QNAhttps://t.co/h5SfCoDVI2 pic.twitter.com/IRjCWUzqXu — Qatar News Agency (@QNAEnglish) May 26, 2021

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах.

Сторонники исламистского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля за время обострения конфликта более четырех тысяч ракет. В ответ израильские ВВС подвергли авиаударам несколько сотен целей в секторе Газа. По имеющимся данным, с израильской стороны погибли 13 человек, в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Помимо этого, противники понесли колоссальные экономические потери.

Федеральное агентство новостей /

Позиция Дохи в израильско-палестинском конфликте является неизменной на протяжении многих лет. Она предусматривает прекращение «израильской оккупации» и создание Государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Кроме того, Катар выступает за способствование возращению палестинских беженцев в свои дома.

Эмират ратует за урегулирование ближневосточного конфликта на основе норм международного права, в рамках Арабской мирной инициативы и в соответствии с принципом «двух государств для двух народов». Приверженность такой позиции стала причиной того, что Доха не поддержала нормализацию отношений с Тель-Авивом, на которую пошел ряд арабских стран в прошлом году.

На протяжении определенного времени Израиль и Катар сохраняли двусторонние связи, однако после очередного крупного вооруженного конфликта в 2008–2009 гг. между еврейским государством и Палестиной, Доха открыто выступила против Израиля и разорвала отношения. Несмотря на это, страны вступали в контакт при необходимости.

pixabay.com /

Так, в 2013 году эмират оказал помощь в израильской операции по доставке группы йеменских евреев в Израиль. В 2015 г. посол Катара в Газе запросил у Тель-Авива прямое разрешение на импорт строительных материалов в сектор Газа после отказа Египта пропустить катарскую делегацию через свой пограничный переход.

В июне того же года правительство Катара содействовало переговорам между Израилем и ХАМАС в Дохе для обсуждения возможного пятилетнего прекращения огня между двумя сторонами.

Примечательно, что в июне 2017 г. Израиль поддержал возглавляемый Саудовской Аравией блок арабских стран, выступивших против Дохи в дипломатическом кризисе, и объявил о высылке катарской государственной телекомпании Al Jazeera из Израиля. Тогда Катар обвинили в финансировании экстремистских группировок и сотрудничестве с шиитским Ираном не только Эр-Рияд, но и Тель-Авив.

Netanyahu demands al-Jazeera offices in Israel be shut down https://t.co/fjXwid4Ic8 pic.twitter.com/Ld50i5NUgh — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 26, 2017

При этом в декабре 2018 года Израиль разрешил Катару выдать 13 млн евро палестинским рабочим в рамках шестимесячной выплаты для оказания помощи в преодолении гуманитарного кризиса в секторе Газа. Неразрешенный израильско-палестинский конфликт является ключевой причиной, из-за которой Доха отказывается нормализовать отношения с Тель-Авивом.