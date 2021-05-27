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27 мая 14:13
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новостей
14:13
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
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Бывшего главу МВД Боливии задержали в США по подозрению во взяточничестве

Латинская Америка
Бывшего главу МВД Боливии задержали в США по подозрению во взяточничестве
Prt Scr twitter.com  /  @ArturoMurilloS

Флорида, 27 мая. Спецслужбы США арестовали экс-главу Министерства внутренних дел Боливии Артуро Мурильо, его коллегу, бывшего руководителя кабинета министров Серхио Мендеса, и еще троих американцев по обвинениям в коррупции. Боливийских чиновников задержали 21 и 22 мая в штатах Флорида и Джорджия, сообщает издание Infobae.

Министерство юстиции США заявило, что Мурильо и Мендес брали взятки у американских бизнесменов в обмен на заключение контракта на поставки нелетального оружия и слезоточивого газа. Общая сумма сделки составила 5,6 млн долларов. Свои незаконные операции они проводили с ноября 2019 года по апрель 2020 года.

Трое задержанных американцев — Луис Беркман, Брайан Беркман и Филипп Лихтенфельд, — в свою очередь помогали отмывать полученные средства через банковские счета во Флориде и Боливии. Их также обвиняют в выплате 602 тыс. долларов в виде взяток должностным лицам правительства Боливии.

Если все подозреваемые будут признаны виновными, то им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Боливия требует выдачи

Министр правительства Боливии Эдуардо дель Кастильо заявил, что будет требовать у США экстрадиции Мурильо и Мендеса. При этом он назвал администрацию временного президента Жанин Аньес, при которой работали чиновники, «мафиозным кланом».

По словам министра, правительство Аньес заплатило 5,6 млн долларов за закупку слезоточивого газа. При этом поставщику — компании Condor было выплачено только 3,3 млн долларов, а государству при этом был нанесен экономический ущерб 2,3 млн долларов.

«Наконец-то мы говорим об аресте господина Артуро Мурильо и его бывшего начальника штаба в США. Мы будем добиваться выдачи этих людей, которые присвоили государственные ресурсы нашей страны», — заявил дель Кастильо.

Правительство Аньес

Артуро Мурильо и Серхио Мендес занимали должности главы МВД и руководителя кабинета министров во время правления экс-президента Жанин Аньес с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года. Правительство Аньес пришло к власти в ходе государственного переворота после выборов в 2019 году, когда при непосредственной поддержке Соединенных Штатов и Организации американских государств был свергнут президент и глава партии «Движение к социализму» (MAS) Эво Моралес. Вероятно, что нелетальное оружие и слезоточивый газ, которые закупались правительством Аньес, предполагалось использовать против протестующих сторонников Моралеса.

В ноябре 2021 года прокуратура Боливии начала расследование и выдала ордера на их задержание, после чего чиновники покинули страну. Бывшую временную главу страны обвиняют в терроризме, подстрекательстве к мятежу, государственной измене, а также экономических преступлениях.

В США задержали экс-главу МВД Боливии по подозрению во взяточничестве
Федеральное агентство новостей  / 

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сша боливия жанин аньес
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