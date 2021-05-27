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27 мая 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
13:47
Общество
Внимание всем: в России ввели единый сигнал оповещения населения о ЧС
13:46
Общество
Концессия трамвайных путей в Таганроге обойдется в 12 млрд рублей
13:45
Политика
В ГД РФ объяснили, зачем Кравчук предложил сменить площадку переговоров по Донбассу
13:45
Армия
В Краснодарском крае стартовал всеармейский этап конкурса «Чистое небо»
13:43
Политика
Эстонский политик Каллас предложил объединить должность президента и премьер-министра
13:43
Общество
Морские экскурсии на катамаранах стартуют в июне на Сахалине
13:42
Общество
«Инновации пришли в Крым»: «умная» остановка в Симферополе вызвала много вопросов
13:42
Политика
Французы «щелкнули по носу» ушедшего «на штурм Кремля» Макрона
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В комиссии по обороне Армении допускают возможность введения военного положения в стране

Армия
В комиссии по обороне Армении допускают возможность введения военного положения в стране
Федеральное агентство новостей

Ереван, 27 мая. Глава комиссии по обороне парламента Армении не исключил, что в стране будет введено новое военное положение.

Как сообщалось ранее, минобороны Армении заявило, что солдаты ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых армянских военнослужащих. Инцидент произошел, когда военные ВС Армении проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке Гегаркуникской области. В военном ведомстве подчеркнули, что власти страны принимают все возможные меры для того, чтобы вернуть военнослужащих на родину.

Парламент Армении в марте отменил военное положение, которое было введено 27 сентября 2020 года из-за обострения в Нагорном Карабахе.

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Армения вс армении военное положение
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