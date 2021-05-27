В комиссии по обороне Армении допускают возможность введения военного положения в стране

Ереван, 27 мая. Глава комиссии по обороне парламента Армении не исключил, что в стране будет введено новое военное положение.

Как сообщалось ранее, минобороны Армении заявило, что солдаты ВС Азербайджана окружили и пленили шестерых армянских военнослужащих. Инцидент произошел, когда военные ВС Армении проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части на приграничном участке Гегаркуникской области. В военном ведомстве подчеркнули, что власти страны принимают все возможные меры для того, чтобы вернуть военнослужащих на родину.

Парламент Армении в марте отменил военное положение, которое было введено 27 сентября 2020 года из-за обострения в Нагорном Карабахе.