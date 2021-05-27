В последнюю пятницу мая в России отмечают свой профессиональный праздник все сварщики. В 2021 году он приходится на 28 мая. Поздравляем всех специалистов, посвятивших свою жизнь этому тяжелому и важному труду, и рассказываем об истории появления и традициях Дня сварщика.

Немного истории

День сварщика не является официальной торжественной датой и не внесен в календарь праздников, однако все причастные отмечают его с начала 90-х годов прошлого века.

Сама же профессия зародилась значительно раньше — еще в XIX веке. В 1802 году выдающийся отечественный ученый Василий Петров описал в своем труде эффект электрической дуги. В ходе многочисленных экспериментов оказалось, что экстремальная температура, образующаяся между двумя угольными электродами, способна расплавлять металл.

Применение этому важному открытию нашлось несколько позже, когда 80 лет спустя русские инженеры Николай Гаврилович Славянов и Николай Николаевич Бенардос придумали надежно скреплять между собой металлические детали посредством сварки.

Так появилась технология электросварки, которая по сей день приносит огромную пользу всему человечеству, ведь без нее немыслима ни одна производственная отрасль.

Любопытный факт! Уже в XIX веке первые сварщики осознали всю важность и сложность своего труда и организовали собственное профессиональное сообщество — «Русское товарищество электрической обработки металлов».

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Как отмечается День сварщика в России

Как уже было сказано выше, праздник не отмечается на официальном уровне, но на большинстве предприятий руководство и коллеги стараются поздравить своих сотрудников и сказать им слова благодарности за нелегкий, по-настоящему мужской труд. Лучшим из лучших вручаются памятные презенты и почетные грамоты, а дома за празднично накрытым столом сварщиков ждут поздравления и подарки от членов семьи.

Что нужно, чтобы стать сварщиком

В условиях дефицита кадров среди рабочих специальностей профессия сварщика становится все более востребованной на российском рынке труда. Времена, когда она считалась (и, чего уж греха таить, была) низкооплачиваемой и непрестижной, к счастью, уходят, и сейчас хороший специалист в данной области ценится на вес золота, и работодатели готовы вполне неплохо платить квалифицированным работникам.

Начать обучение по специальности можно уже после 9 класса, поступив в профессионально-техническое училище или колледж. Его продолжительность составит 2 года и 10 месяцев. Если поступать после 11 класса — на год меньше. После получения диплома желательно трудоустроиться официально на крупное предприятие, чтобы дальше повышать свою квалификацию за счет работодателя.

Разумеется, на старте карьеры не стоит рассчитывать на золотые горы, но по мере роста профессионального уровня и присвоения разрядов заработная плата будет увеличиваться и может достигать 150 т. р. в месяц. Выше всего на рынке труда ценятся специалисты высшего, 6 разряда, имеющие сертификаты НАКС и НГДО, выданные Национальным агентством контроля сварки.

Плюсы профессии:

Высокая востребованность кадров

Приличная зарплата при должном уровне квалификации

Доступность образования

Более ранний выход на пенсию

Увеличенный отпуск при официальном трудоустройстве.

Минусы профессии:

Повышенный риск вреда здоровью

Тяжелые и порой опасные условия труда

Не всегда удобный график, особенно если речь идет о работе вахтовым методом.