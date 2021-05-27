Пугачева рассказала о травле Орбакайте

Москва, 27 мая. Популярная певица Алла Пугачева горда за свою дочь Кристину Орбакайте, которая стала успешной певицей и смогла сама пройти тяжелый путь к славе.

Знаменитость выступила с речью на вечеринке в честь 50-летия Орбакайте, которая проходила в одном из столичных ресторанов. Певица тепло высказалась о своем ребенке и вспомнила, что Орбакайте подверглась травле, когда только начала свою творческую карьеру. Впрочем, артистка смогла противостоять натиску недоброжелателей.

«Это счастье, когда я вижу, как Кристина хочет выходить на сцену, как она умеет работать! Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утенком, стала артисткой без всякой помощи! Я всегда получала только итог ее работы, результат», — приводит kp.ru слова Примадонны.

Звезда сцены не смогла промолчать: она рассказала, что Орбакайте добилась всего в жизни сама. По ее словам, дочь сталкивалась с хейтом и непониманием со стороны окружения. Было время, когда Орбакайте унижали и оскорбляли, но это не сломило артистку. Дочь Пугачевой выстояла все испытания и пришла к успеху.

О работоспособности Орбакайте рассказывал в интервью ФАН певец Авраам Руссо. Он с восторг говорил о певице, подчеркивая, что она обязательный человек и верный друг.