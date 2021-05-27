Правоохранители наведались с проверкой в агентство госимущества Красноярского края

Красноярск, 27 мая. Сотрудники правоохранительных органов пришли в агентство по управлению госимуществом Красноярского края в рамках доследственной проверки.

В агентство пришли сотрудники полиции и изъяли документы, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подобные действия проводятся в рамках доследственной проверки. Стражи порядка рассмотрят, соблюдалась ли законность действий при приватизации госимущества.

Силовики запросили документы в краевом агентстве по управлению государственным имуществом. Сотрудники агентства предоставили всю документацию.

Полицейские задержали оперуполномоченного транспортной полиции за взятку, сообщал ФАН. Блюститель закона «крышевал» незаконного сборщика металла и передавал ему служебную информацию.