Суд обязал советника главы МИД Украины опровергнуть ложные обвинения в адрес Медведчука

Киев, 27 мая. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выиграл суд у советника главы МИД Украины Зоряна Шкиряка по защите чести и достоинства.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте политсилы. В тексте сказано, что Оболонский районный суд Киева признал недостоверной и порочащей честь Медведчука информацию, которую распространил Шкиряк в Facebook.

«Государственного изменника, адепта «русского мира» и агента российских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить!», — процитировала партия содержание сообщения Шкиряка.

Суд обязал советника украинского министра иностранных дел опровергнуть недостоверные данные посредством публикации на своей странице в социальной сети резолютивной части соответствующего решения.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что обвинения против главы ОПЗЖ несостоятельны.